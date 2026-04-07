Se reanuda juicio en caso del Área Metropolitana: dos más de la red de Daniel Quintero hablarían

Un mes de receso de las audiencias alrededor del caso judicial por presunta corrupción relacionado con la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüí no significó la quietud de este proceso.
La última sesión dentro de la diligencia de acusación en este sonado escándalo ocurrió el 4 de marzo pasado y fue suspendida ante el anuncio del fiscal de que había dos —y se rumora que serían tres— personas involucradas que querían someterse a principio de oportunidad, una figura que consiste en que alguien comprometido en un ilícito delata a sus compinches a cambio de un trato preferencial que puede incluir desde rebajas en la pena hasta la cesación total de los efectos judiciales de sus actos.