No solo ataca: Luis Díaz demostró en debut de Champions con Bayern Múnich que llegó a la madurez futbolística

Hubo quienes decían que solo sabía atacar, que lo suyo era recibir el balón de la mitad de la cancha hacia adelante para correr, a toda velocidad, buscan el área del rival. Decían que le costaba bajar a defender, ayudar a sus compañeros en esa faceta.
Pero en su debut en Champions con el Bayern Múnich alemán, el extremo guajiro Luis Díaz demostró lo contrario. El futbolista colombiano (28 años), por quien el elenco bávaro pagó 75 millones de euros al Liverpool para quedarse con su ficha, fue uno de los hombres fundamentales en la victoria 3-1 de su equipo ante el Chelsea inglés.