Video | Luis Díaz empezó en 2026 encendido: dio dos asistencias de lujo en amistoso del Bayern Múnich

Sabe que se espera mucho de él. Más en este año, cuando jugará su primera Copa del Mundo y será la figura de la Selección Colombia. Sin embargo, eso no lo asusta. Por el contrario, parece motivarlo. Cada vez que sale a la cancha juega como si de alcanzar la pelota, dejar rivales tirados en el suelo, generar peligro en el área rival, dependiera su vida.
Quizás sí: la vida del extremo colombiano Luis Díaz depende del fútbol. Practicar este deporte lo hace tan feliz que todo el tiempo juega como un niño: para divertirse. Este seis de enero, en el primer partido que el Bayern Múnich jugó en 2026, demostró que está en un nivel excepcional. Irse para Alemania antes de la Copa del Mundo de Norteamérica fue la mejor decisión que pudo tomar.