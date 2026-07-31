“¡Qué alegría tenerte!”: el emotivo homenaje del Bayern a Luis Díaz tras su primer año en el club alemán

Luis Díaz sigue escribiendo una historia dorada en el Bayern Múnich. Este 30 de julio, el extremo colombiano cumplió un año desde su llegada al gigante alemán y la institución bávara decidió conmemorar la fecha con un homenaje especial en sus redes sociales, recordando las imágenes más memorables de un futbolista que rápidamente se convirtió en uno de los referentes del equipo. El video compartido por el Bayern recopila algunos de los momentos más destacados del guajiro durante su primera temporada. En las imágenes se observa a Díaz levantando trofeos, celebrando varios de sus goles y protagonizando escenas que se hicieron virales por su carisma fuera de los terrenos de juego, reflejando la conexión que ha construido con la afición y con sus compañeros.

El mensaje que acompañó la publicación resume el cariño que el club siente por el colombiano: “¡Qué alegría tenerte como parte de nuestra familia, Lucho!”, una frase que rápidamente recibió miles de reacciones de aficionados de todo el mundo. Más allá del reconocimiento institucional, los números respaldan el exitoso primer año de Luis Díaz en Alemania. Desde su llegada al Bayern, el atacante ha firmado las mejores estadísticas de toda su carrera en el fútbol europeo, con 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos, registros que superan los que alcanzó durante sus etapas en el Porto de Portugal y el Liverpool de Inglaterra. A ese rendimiento individual se suma un palmarés que confirma el impacto inmediato del colombiano. En apenas una temporada conquistó tres títulos con el conjunto bávaro: la Supercopa de Alemania 2025, la Bundesliga 2025-26 y la Copa de Alemania 2025-26, consolidándose como una de las figuras del equipo.

El homenaje del Bayern no solo celebra el aniversario de su fichaje, sino también el aporte deportivo y humano de un futbolista que se ganó rápidamente el respeto del vestuario y el cariño de la hinchada. Con apenas un año en el club, Luis Díaz ya dejó una huella imborrable y afronta la nueva temporada con el reto de seguir ampliando un legado que no deja de crecer en el fútbol alemán. Bloque de preguntas y respuestas