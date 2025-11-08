Todo un crack: el gol de Luis Díaz ante Unión Berlín y otros de antología del jugador colombiano

Con su nuevo gol con el Bayern Munich ante el Unión Berlín, Luis Díaz no solo confirmó este sábado 8 de noviembre su gran momento deportivo con el elenco de Alemania, sino que hizo recordar otras anotaciones de antología de su exitosa carrera deportiva. Lea: ¡Golazo! Así fue la genialidad de Luis Díaz para marcarle al Unión Berlín por la Bundesliga Díaz no solo evidencia regularidad física sino también mental. En una semana con sentimientos encontrados, luego del doblete en el triunfo 2-1 contra el vigente campeón de la Champions League, el PSG, y ante el cual fue expulsado luego, el colombiano anotó uno de los mejores goles en lo que va de temporada en la Bundesliga, en la que su elenco es sólido pese al empate 2-2 contra Unión Berlín.

Tras un rebote, Lucho fue el primero en hacerse con la pelota. Con técnica y rapidez, combinó con el croata-alemán Josip Stanišić en una pared que parecía perderse: el defensor incluso se llevó las manos a la cabeza al pensar que su pase había sido demasiado largo. Sin embargo, el guajiro no se dio por vencido. Se lanzó al suelo para evitar que el balón saliera del campo, eludió de inmediato a un rival y, casi sin ángulo, sorprendió al arquero danés Frederik Ronnow con un remate preciso al minuto 27. Ese tanto, que significó el empate parcial del Bayern, es tendencia en redes sociales y hace recordar otros de gran factura, de muchos, que ha marcado el guajiro.

Chilena ante Brasil-Copa América 2021

Uno de sus goles más recordados fue el que le marcó a Brasil en la Copa América 2021, disputada precisamente en territorio brasileño. Díaz, de espaldas al arco, sorprendió con una impresionante chilena que dejó sin reacción al portero rival. Ese tanto fue tan impactante que fue nominado al Premio Puskas de la FIFA como uno de los mejores goles del año.

Obra de arte ante Argentina-Eliminatorias 2026

El pasado 10 de junio, por las Eliminatorias suramericanas, Díaz volvió a deslumbrar frente a Argentina. Recibió el balón por el costado izquierdo, avanzó con determinación, recortó hacia el centro y dejó en el camino a cuatro defensores antes de definir con categoría frente al arquero Dibu Martínez. Una jugada que combinó potencia, habilidad y sangre fría.

Golazo al Brentford-Premier League 2023

Cuando vestía la camiseta del Liverpool, el guajiro también se lució el 25 de agosto, en la segunda fecha de la Premier League, ante el Brentford. En una acción de contragolpe, tras la recuperación del balón, Díaz se filtró entre líneas y definió con su zurda al ángulo superior, abriendo el marcador en Anfield. Un ejemplo claro de su velocidad y precisión al culminar los ataques.

Doble alegría contra Brasil-Eliminatorias 2023

En noviembre de 2023, Díaz firmó una actuación memorable frente a Brasil, al marcar los dos goles en la victoria 2-1 de Colombia por Eliminatorias. Ambos tantos fueron de cabeza, pero el segundo quedó grabado en la memoria de los hinchas: un salto perfecto y una definición potente para vencer nuevamente a Alisson, su excompañero en el Liverpool.

Chilena con el Porto-2020