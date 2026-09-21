¡El míster campeón del mundo continúa! Luis de la Fuente renovó hasta 2032 como DT de España

El seleccionador español Luis de la Fuente, ganador con la Roja del Mundial 2026 y de la Eurocopa 2024, renovó su contrato hasta 2032, anunció este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “Luis de la Fuente ampliará su contrato con la vista puesta en las dos próximas EURO (2028 y 2032) y en la Copa Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina”, anunció el organismo en un comunicado. La renovación del contrato del técnico, de 65 años, se aprobó “por unanimidad” durante la junta directiva que la RFEF celebró este lunes por la mañana en Las Rozas, en las afueras de Madrid.

“Buscamos un proyecto de estabilidad y confianza. Es una propuesta basada en la confianza en Luis de la Fuente y en el proyecto deportivo que lidera, para un ciclo de competición de varios años y competiciones importantes”, explicó el presidente de la RFEF Rafael Louzán, citado en el comunicado. “Estamos hablando del seleccionador más laureado de la historia de la Selección y después de catorce años en nuestra casa es algo que Luis de la Fuente merece, un futuro largo en la RFEF”, justificó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este mismo lunes, el organismo celebrará un acto para presentar el acuerdo, con la presencia de Luis de la Fuente. El exjugador de Athletic Club y Sevilla, entre otros, llegó al cargo tras el fiasco del Mundial de Catar 2022 (eliminación en octavos de final por Marruecos en los penales) y la salida del actual entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez. Además del título mundial y europeo, España también ganó con Luis de la Fuente la Liga de Naciones en 2023 y fue finalista en la edición de 2025, derrotada en la final por Portugal en los penales.

Continuidad al proceso y filosofía

Cuando la selección española cayó eliminada en el Mundial de Alemania 2006 a manos de Francia en los octavos de final, el director técnico de aquel entonces, Luis Aragonés, impulsó una nueva ideología de juego para el cuadro ibérico, la cual priorizaba el buen trato del balón, un correcto funcionamiento posicional y dejar de lado la fuerza que representó la “Furia Roja” por el nuevo “Tiki-taka español”. De esta forma, la Roja consiguió la Eurocopa 2008, revolucionando tanto el fútbol a nivel nacional en España que en los últimos 20 años ganaron 3 Euros, 2 Copas del Mundo y una Nations League. En clubes también fueron los más ganadores de Champions y Europa League en este periodo. Renovar a Luis de la Fuente es continuar con ese sueño que tuvo Aragonés y que hoy en día es una realidad para la selección española. La actual campeona del mundo anhela ser la más dominante de la historia de la mano de su entrenador. Lea también: “No voy a seguir rotando por rotar ni poniendo jugadores que estén por debajo del rendimiento que exige Nacional”: Lucas González Bloque de preguntas y respuestas: