¿Cuáles son los méritos de Álvaro Arbeloa para ser técnico del Real Madrid y manejar un camerino “lleno de egos”?

Han pasado casi nueve años desde que el Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, se retiró del fútbol profesional. La última vez que jugó fue el 21 de mayo del 2017, con la camiseta del West Ham United de Inglaterra. El exlateral derecho colgó los guayos una temporada después de que salió del cuadro merengue, al que le dedicó su vida por completo.
Arbeloa nació en Salamanca, España, pero siendo niño migró a Zaragoza por el trabajo de su padre. En esa ciudad empezó a jugar fútbol. Se destacó en las menores del Real Zaragoza. Real Madrid lo vio y lo fichó en 2001 para que formara parte del Castilla, el equipo juvenil que compite en la segunda división del fútbol español.