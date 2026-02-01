x

En vivo | DIM y Millonarios empatan sin goles en El Campín de Bogotá: ambos equipos buscan su primer triunfo en 2026

El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, suma dos derrotas y un empate en lo que va del Apertura. Millonarios, por su parte, ha perdido sus tres partidos.

  • El lateral derecho del DIM, Léyser Chaverra, marcó el último gol de Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. Fue en febrero del 2025. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Dos de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano no han tenido un buen inicio de campaña en el Apertura 2026. Ni el DIM, ni Millonarios, han ganado su primer partido en un semestre en el que también tendrán competencia a nivel internacional. Ambos se enfrentan este domingo, a partir de las 8:30 p.m., en el estadio El Campín de Bogotá.

El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, se ubica en el puesto 17 de la tabla de posiciones. Apenas consiguió uno de los nueve puntos que disputó en el rentado local. Los antioqueños acumulan dos derrotas (ante Deportivo Pasto y Deportivo Cali), mientras que el martes pasado consiguieron un empate a dos tantos frente al Tolima.

Millonarios, por su parte, no ha sumado puntos en el segundo semestre del año. El cuadro bogotano aparece en el último puesto de la tabla de posiciones de la Liga. Los Embajadores han recibido seis goles y solo han anotado tres. Además, acumulan cinco encuentros sin conocer la victoria. La última vez que Millonarios ganó fue el 12 de noviembre de 2025, cuando venció 1-2 a Chicó en la fecha 20 del Todos contra Todos del Clausura, en un encuentro disputado en Tunja.

Entre tanto, en el estadio El Campín de Bogotá no ganan desde el 25 de octubre de ese año, cuando vencieron 0-1 a Santa Fe en el clásico bogotano. Ante el Medellín esperan volver a la victoria. No obstante, al cuadro rojo le va bien como visitante en la capital del país: el año pasado, ante los bogotanos, se impuso 0-1 en un duelo que marcó un punto de quiebre en su rendimiento.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Léider Berrío; Yony González, Francisco Fydriszewski.

Estos son los titulares de Millonarios:

Diego Novoa; Samuel Martín, Jorge Arias, Andrés Llinás, Sebastián Valencia; Dewar Victoria, Rodrigo Ureña, Alex Castro; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, Julián Angulo.

