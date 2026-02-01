En vivo | DIM y Millonarios empatan sin goles en El Campín de Bogotá: ambos equipos buscan su primer triunfo en 2026

Millonarios, por su parte, no ha sumado puntos en el segundo semestre del año. El cuadro bogotano aparece en el último puesto de la tabla de posiciones de la Liga. Los Embajadores han recibido seis goles y solo han anotado tres. Además, acumulan cinco encuentros sin conocer la victoria. La última vez que Millonarios ganó fue el 12 de noviembre de 2025, cuando venció 1-2 a Chicó en la fecha 20 del Todos contra Todos del Clausura, en un encuentro disputado en Tunja.

Entre tanto, en el estadio El Campín de Bogotá no ganan desde el 25 de octubre de ese año, cuando vencieron 0-1 a Santa Fe en el clásico bogotano. Ante el Medellín esperan volver a la victoria. No obstante, al cuadro rojo le va bien como visitante en la capital del país: el año pasado, ante los bogotanos, se impuso 0-1 en un duelo que marcó un punto de quiebre en su rendimiento.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:



Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Léider Berrío; Yony González, Francisco Fydriszewski.