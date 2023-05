Messi recibe en París premio al Mejor Deportista del Año, mientras crecen los rumores sobre su nuevo destino

El argentino Lionel Messi se vio doblemente recompensado en la gala de los Premios Laureus, en París, al recibir el galardón a Mejor Deportista y el de Mejor Equipo del Año, ese último junto a sus compañeros de la selección albiceleste campeona del mundo en Qatar el pasado diciembre.

Messi, de 35 años, es el primero en ganar dos premios en una misma edición de los Laureus, destacaron los organizadores.

“Es un honor, todavía mayor porque los Premios Laureus tienen lugar este año en París, la ciudad que me ha acogido con mi familia desde que llegamos en 2021. Doy las gracias a todos mis compañeros de equipo, no solo a los de la selección nacional sino también a los del PSG. No habría conseguido nada solo y me alegro de poder compartir todo esto con ellos”, afirmó Messi.

El atacante del PSG, siete veces ganador del Balón de Oro, ya había conquistado el Premio Laureus a mejor deportista del año en 2020, pero entonces lo había compartido con el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

“Es la primera vez que soy el vencedor en solitario del premio Laureus a mejor deportista del año. Y es después de un año en el que por fin conseguimos otro trofeo que esperábamos desde hacía mucho tiempo, el Mundial FIFA en Qatar”, destacó Messi.

“Para nosotros el Mundial fue una aventura inolvidable. No puedo explicar qué sentí al volver a Argentina y ver lo que nuestra victoria había supuesto para la gente. Es una experiencia que no olvidaré nunca”, aseguró.

El argentino, que el lunes regresó a los entrenamientos con el París Saint-Germain tras seis días suspendido de empleo y sueldo por un viaje promocional no autorizado a Arabia Saudita, asistió a la ceremonia en el centro de París junto a su esposa Antonela.

La gala de premios supuso un paréntesis en un momento algo delicado para él, por su reciente suspensión en el PSG y los abucheos escuchados recientemente por parte de hinchas del equipo. El jugador rosarino termina contrato en junio y parece más cerca de una salida hacia un nuevo destino que de la renovación, según fuentes coincidentes.

Messi tenía entre sus rivales por el galardón Laureus individual a su compañero de club Kylian Mbappé, integrante de la Francia subcampeona mundial y derrotada por Argentina en la final de Catar-2022.