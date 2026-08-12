El plan para que Concacaf vuelva a Libertadores

Se puso sobre la mesa de la Conmebol la idea de contar nuevamente con equipos de la Concacaf en el máximo torneo continental. Desde 2016, un elenco de esta confederación no juega en la Copa Libertadores; el último fue Pumas de la UNAM, que cayó contra Independiente del Valle en octavos de final en la edición que dejó como campeón a Atlético Nacional.

El plan de ambas partes es tener un invitado para 2027. De esta manera, se pondrá a prueba la integración, 11 años después, de un club no perteneciente a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ese equipo invitado sería el Inter de Miami de Lionel Messi.

No es algo nuevo, pues desde la llegada del astro argentino al fútbol de Estados Unidos en el 2023, siempre se comentó de una posible integración de la MLS y el fútbol mexicano en la Copa Libertadores, torneo que Messi nunca ha jugado. Esto es un sueño de todos los fanáticos, en especial para los argentinos, de ver a su capitán en la copa que más pasiones despierta en ese país.

Los directivos del club de la Florida son persistentes en la idea, saben que detrás de lo que significa que Messi juegue el torneo, sería un hito conseguir una plaza en la Libertadores, más si se trata de la ciudad con mayor población de latinoamericanos en los Estados Unidos.