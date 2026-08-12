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El plan para que Concacaf vuelva a Libertadores

El fútbol de Centroamérica y Norteamérica quiere tener al menos un invitado en la próxima edición de la Gloria Eterna.

  • Inter de Miami, equipo lleno de figuras con Messi a la cabeza, quiere jugar el torneo internacional. FOTO GETTY
    Inter de Miami, equipo lleno de figuras con Messi a la cabeza, quiere jugar el torneo internacional. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Se puso sobre la mesa de la Conmebol la idea de contar nuevamente con equipos de la Concacaf en el máximo torneo continental. Desde 2016, un elenco de esta confederación no juega en la Copa Libertadores; el último fue Pumas de la UNAM, que cayó contra Independiente del Valle en octavos de final en la edición que dejó como campeón a Atlético Nacional.

El plan de ambas partes es tener un invitado para 2027. De esta manera, se pondrá a prueba la integración, 11 años después, de un club no perteneciente a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ese equipo invitado sería el Inter de Miami de Lionel Messi.

No es algo nuevo, pues desde la llegada del astro argentino al fútbol de Estados Unidos en el 2023, siempre se comentó de una posible integración de la MLS y el fútbol mexicano en la Copa Libertadores, torneo que Messi nunca ha jugado. Esto es un sueño de todos los fanáticos, en especial para los argentinos, de ver a su capitán en la copa que más pasiones despierta en ese país.

Los directivos del club de la Florida son persistentes en la idea, saben que detrás de lo que significa que Messi juegue el torneo, sería un hito conseguir una plaza en la Libertadores, más si se trata de la ciudad con mayor población de latinoamericanos en los Estados Unidos.

Como vocero del Inter Miami habló el copropietario del club Jorge Mas, quien se unió a David Beckham para construir el club de “Las Garzas”. “Existe un interés real en disputar la Copa Libertadores y se han producido contactos directos con las autoridades de la Conmebol”, afirmó Jorge Mas para ESPN.

Aunque no se confirmó una relación directa con la reciente muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, algunos piensan que es una decisión para motivar al “10” a continuar en el fútbol profesional, así sea un año más. “No sé qué vaya a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y no sé si vaya a hacerlo mucho tiempo más”, se puede leer en la carta que le escribió el astro a su fallecido padre.

También es sabido que Messi siempre mostró interés en jugar la Copa Libertadores, pero no con la camiseta del Inter. Lionel coqueteó de lejos con Newell’s Old Boys, club del que es hincha y del cual su padre le heredó la pasión. La pregunta es: ¿podrá jugar el torneo con Inter Miami?

Al menos el club rosa ya sabe lo que es jugar en estos lados, incluso en el estadio Atanasio Girardot. El pasado 31 de enero, “Las Garzas” con Messi y Luis Suárez jugaron un amistoso ante Atlético Nacional que ganaron 2-1.

¿Cómo le fue a Concacaf antes?

En 2001, Cruz Azul de México llegó hasta la final del torneo continental, pero cayó ante Boca Juniors en La Bombonera por penales. Lo mismo pasó con las Chivas Rayadas de Guadalajara en 2010, que se quedaron a puertas del título ante Inter de Porto Alegre, y Tigres de Nuevo León fue goleado en el duelo definitivo de 2015 0-3 contra River Plate de Argentina.

Pachuca ganó la Sudamericana en 2006 ante Colo-Colo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Inter Miami jugará la Copa Libertadores 2027?
El Inter Miami aparece como el principal candidato para ser invitado a la Copa Libertadores 2027, pero la noticia no confirma que su participación esté oficialmente aprobada. El club sí ha reconocido que existe un interés real y que ha mantenido contactos con autoridades de la CONMEBOL.
¿Cuándo fue la última vez que un equipo de Concacaf jugó la Copa Libertadores?
El último equipo de Concacaf que disputó la Copa Libertadores fue Pumas de la UNAM en 2016. El conjunto mexicano quedó eliminado en octavos de final ante Independiente del Valle, en una edición que ganó Atlético Nacional.
¿Lionel Messi ha jugado alguna vez la Copa Libertadores?
No. Lionel Messi nunca ha disputado la Copa Libertadores, ya que desarrolló su carrera profesional principalmente en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Una eventual participación del Inter Miami le permitiría jugar por primera vez el torneo.

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