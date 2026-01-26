Emociones, golpes y sorpresas: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 2 de la Liga BetPlay-I

La Liga BetPlay-I volvió a encender la pasión del fútbol colombiano con un fin de semana cargado de emociones, goles y resultados que empiezan a marcar el rumbo del campeonato. Miles de aficionados en todo el país vibraron con las actuaciones de sus equipos, algunos celebrando triunfos clave y otros comenzando a preocuparse por un arranque que no ha sido el esperado.

La segunda fecha del torneo dejó varios partidos imperdibles, con enfrentamientos entre clubes históricos como Millonarios, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Once Caldas. Muchos de ellos llegaban con la necesidad de recomponer el camino tras una dura caída en la jornada inaugural, pero no todos lograron cumplir el objetivo.

Uno de los focos estuvo en los equipos capitalinos, que vivieron una jornada complicada. Millonarios sufrió una nueva derrota, esta vez en casa frente a Junior de Barranquilla por 2-1, un resultado que lo deja sin puntos tras dos fechas disputadas. Por su parte, Independiente Santa Fe tampoco pudo celebrar, ya que dejó escapar la victoria en los últimos minutos e igualó 1-1 ante Once Caldas, sumando apenas dos unidades en el campeonato.