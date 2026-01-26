x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Emociones, golpes y sorpresas: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 2 de la Liga BetPlay-I

La fecha 2 de la Liga dejó un fin de semana cargado de emociones, sorpresas y resultados que ya empiezan a mover la tabla, con victorias clave para algunos y preocupación temprana para otros en el arranque del torneo.

  • Millonarios cayó como local, 2-1 frente al Junior. FOTO COLPRENSA
    Millonarios cayó como local, 2-1 frente al Junior. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 6 horas
bookmark

La Liga BetPlay-I volvió a encender la pasión del fútbol colombiano con un fin de semana cargado de emociones, goles y resultados que empiezan a marcar el rumbo del campeonato. Miles de aficionados en todo el país vibraron con las actuaciones de sus equipos, algunos celebrando triunfos clave y otros comenzando a preocuparse por un arranque que no ha sido el esperado.

La segunda fecha del torneo dejó varios partidos imperdibles, con enfrentamientos entre clubes históricos como Millonarios, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Once Caldas. Muchos de ellos llegaban con la necesidad de recomponer el camino tras una dura caída en la jornada inaugural, pero no todos lograron cumplir el objetivo.

Uno de los focos estuvo en los equipos capitalinos, que vivieron una jornada complicada. Millonarios sufrió una nueva derrota, esta vez en casa frente a Junior de Barranquilla por 2-1, un resultado que lo deja sin puntos tras dos fechas disputadas. Por su parte, Independiente Santa Fe tampoco pudo celebrar, ya que dejó escapar la victoria en los últimos minutos e igualó 1-1 ante Once Caldas, sumando apenas dos unidades en el campeonato.

En otros encuentros, Deportes Tolima confirmó su buen momento al vencer con autoridad 2-0 a Alianza, resultado que lo mantiene como uno de los líderes del torneo. América de Cali también respondió a la altura al imponerse 1-0 como visitante frente a Boyacá Chicó, mientras que Deportivo Pasto logró un valioso triunfo 2-1 ante Rionegro Águilas.

La fecha también tuvo empates que mantuvieron la paridad en la tabla, como el 0-0 entre Deportivo Pereira y Fortaleza, el 1-1 entre Llaneros y Atlético Bucaramanga, y la igualdad entre Once Caldas y Santa Fe. Deportivo Cali, en cambio, protagonizó una de las victorias más sólidas del fin de semana al derrotar 3-1 a Independiente Medellín, hundiendo al ‘Poderoso’ en el fondo de la clasificación.

Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I:

Inter de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 2-0 Alianza

Deportivo Pereira 0-0 Fortaleza

Llaneros 1-1 Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali 3-1 Independiente Medellín

Boyacá Chicó 0-1 América de Cali

Rionegro Águilas 1-2 Deportivo Pasto

Millonarios 1-2 Junior de Barranquilla

Once Caldas 1-1 Independiente Santa Fe

Tras estos resultados, la tabla de posiciones comienza a tomar forma, con tres equipos marcando el paso perfecto en el inicio del torneo.

Tabla de posiciones – Liga BetPlay 2026-I (fecha 2):

1. Deportes Tolima – 6 puntos

2. América de Cali – 6 puntos

3. Deportivo Pasto – 6 puntos

4. Llaneros – 4 puntos

5. Once Caldas – 4 puntos

6. Atlético Bucaramanga – 4 puntos

7. Fortaleza – 4 puntos

8. Atlético Nacional – 3 puntos

9. Deportivo Cali – 3 puntos

10. Jaguares de Córdoba – 3 puntos

11. Junior de Barranquilla – 3 puntos

12. Inter de Bogotá – 3 puntos

13. Independiente Santa Fe – 2 puntos

14. Águilas Doradas – 1 punto

15. Deportivo Pereira – 1 punto

16. Cúcuta Deportivo – 0 puntos

17. Millonarios – 0 puntos

18. Independiente Medellín – 0 puntos

19. Alianza – 0 puntos

20. Boyacá Chicó – 0 puntos

Con apenas dos fechas disputadas, la Liga BetPlay 2026-I empieza a mostrar a sus primeros candidatos y a dejar señales de alerta para otros. El torneo apenas comienza, pero cada punto ya pesa.

Temas recomendados

Liga BetPlay
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida