x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Crisis en China: PCCh contiene intento de golpe de Estado y purga a la cúpula militar

El régimen de Xi Jinping intensifica la purga interna tras detectar movimientos de insubordinación. Zhang Youxia, el general de más alto rango y aliado histórico del presidente, está bajo investigación por “graves violaciones disciplinarias”.

  • Un grupo de militares quería darle un golpe de Estado al Partido y a Xi Jinping; el movimiento fue contenidos por las fuerzas del orden. Foto: Redes Sociales
    Un grupo de militares quería darle un golpe de Estado al Partido y a Xi Jinping; el movimiento fue contenidos por las fuerzas del orden. Foto: Redes Sociales
Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 6 horas
bookmark

Una de las crisis políticas más profundas en la historia reciente de China se ha saldado en las últimas horas con un movimiento contundente del Partido Comunista Chino (PCCh). Lo que comenzó como una serie de movimientos irregulares en los mandos militares ha sido calificado por observadores internacionales y reportes desde Pekín como un intento de golpe de Estado contenido, que ha derivado en la detención e investigación de las figuras más poderosas del Ejército Popular de Liberación (EPL).

El foco de la crisis se centra en el general Zhang Youxia (74 años), quien hasta hoy era el vicepresidente de la todopoderosa Comisión Militar Central y considerado el aliado más cercano del presidente Xi Jinping. Según fuentes oficiales de la maquinaria anticorrupción del Partido, Zhang está siendo investigado por “graves violaciones de la disciplina y de las leyes estatales”, un eufemismo que el régimen suele utilizar antes de desmantelar facciones disidentes.

Puede leer: China inicia ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán y simula bloqueo de puertos clave

Purga en el corazón del poder

La contención del movimiento no se limitó a Zhang. En una operación relámpago, el PCCh ha ejecutado un “golpe sobre la mesa” para neutralizar cualquier foco de resistencia:

Destitución de altos mandos: Catorce miembros del Comité Central han sido expulsados, incluyendo al general He Weidong (exvicepresidente de la Comisión Militar) y al almirante Miao Hua.

Control de inteligencia: La purga alcanzó al sector de espionaje con la expulsión de Gao Yichen, ex viceministro de Seguridad del Estado, acusado de “colusión extendida” y de perder sus “ideales políticos”.

Nuevo orden militar: En medio de la tensión, el Partido ya ha nombrado a Zhang Shengmin como nuevo hombre fuerte en la Comisión Militar, buscando sellar las grietas de lealtad en el ejército.

Tensión bajo la superficie

Aunque la narrativa oficial de Pekín intenta enmarcar estos hechos como una continuación de su campaña permanente contra la corrupción, la simultaneidad de las detenciones y la jerarquía de los implicados sugieren una fractura interna sin precedentes.

En otras noticias: Entre la herida y la memoria: cómo Japón hizo del sufrimiento un tipo de arte

Expertos en geopolítica indican que este “reacomodo” ocurre en un momento crítico para el gigante asiático, que enfrenta una crisis demográfica con mínimos históricos de natalidad y una creciente tensión diplomática con Japón y Taiwán. La contención del golpe asegura, por ahora, la continuidad del liderazgo de Xi Jinping, pero deja interrogantes abiertos sobre la cohesión real dentro del EPL.

”Para gobernar bien el país, primero hay que gobernar bien el Partido”, reza el comunicado oficial de Xinhua, reafirmando que la estabilidad en Pekín se mantendrá a cualquier precio, incluso el de descabezar a su propia élite militar.

Le puede interesar, en video, China muestra su poderío militar en el aniversario de la victoria sobre Japón

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Zhang Youxia y por qué es clave?
Es un general veterano y hasta ahora aliado cercano de Xi Jinping, con enorme influencia en el Ejército Popular de Liberación.
¿Fue realmente un intento de golpe de Estado?
No ha sido reconocido oficialmente, pero la magnitud de la purga sugiere una amenaza interna grave al control del Partido.
¿Qué busca Xi Jinping con esta purga?
Asegurar la lealtad absoluta del ejército y evitar fracturas internas en un momento de alta presión política y geopolítica.

Temas recomendados

Política internacional
Golpe de Estado
Comunismo
Socialismo
Golpes
Partido Comunista Chino
China
Xi Jinping
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida