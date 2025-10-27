Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay: cinco clasificados y nueve luchan por tres cupos

Disputada la fecha 17 de la Liga Betplay, los primeros cinco equipos de la tabla se confirmaron como clasificados entre los ocho, mientas que otros nueve luchan por alcanzar uno de los tres cupos que aún están disponibles.
De igual manera, la derrota de Unión Magdalena en su visita al Once Caldas, 1-0 y la victoria de Chicó, como visitante ante Envigado 0-2, confirmaron la pérdida de la categoría del equipo samario. Precisamente Unión y Envigado jugarán la B en 2026.
