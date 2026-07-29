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Colombia, entre las 15 mejores ligas del mundo, según el ranking de Opta

La Liga BetPlay fue ubicada por Opta como la decimotercera competición más fuerte del mundo, superando a torneos históricos de América y Europa.

  • El modelo estadístico de Opta situó a la Liga BetPlay entre las 15 competiciones domésticas más fuertes del planeta. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    El modelo estadístico de Opta situó a la Liga BetPlay entre las 15 competiciones domésticas más fuertes del planeta. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
29 de julio de 2026
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La Liga BetPlay Dimayor continúa ganando reconocimiento en el panorama internacional. La empresa británica Opta, especializada en estadísticas, datos y análisis deportivos, ubicó a la Primera A de Colombia en el puesto 13 de las ligas domésticas más fuertes del mundo, por encima de competiciones como la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, la Liga MX de México y la Eredivisie de Países Bajos.

El listado fue elaborado a partir de los Opta Power Rankings, un sistema que evalúa la fortaleza de más de 13.000 clubes pertenecientes a más de 250 ligas alrededor del mundo. A partir de esas calificaciones individuales, Opta calcula la fuerza de cada campeonato teniendo en cuenta el promedio del nivel de sus equipos, el rendimiento de los clubes más destacados y la profundidad competitiva de cada torneo. El modelo se basa en un algoritmo derivado del sistema Elo, con ajustes por diferencia de goles, calidad de las competiciones y actualización después de cada partido.

En la clasificación, la Premier League de Inglaterra se mantiene como la competición más fuerte del fútbol mundial, seguida por LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia. Brasil ocupa el sexto lugar con su Serie A, mientras que Argentina aparece en la séptima posición.

Lea: Liga colombiana está lejos de las mejores del mundo y del top-5 de América Latina

Opta es una empresa del Reino Unido dedicada a la recopilación, procesamiento y análisis de datos deportivos. Sus estadísticas y modelos predictivos son utilizados por clubes, ligas, medios de comunicación, federaciones y casas de transmisión en todo el mundo para evaluar el rendimiento de equipos y jugadores.

Uno de sus productos más reconocidos son los Opta Power Rankings, una clasificación dinámica que mide la fortaleza de los clubes de fútbol a nivel global mediante modelos estadísticos avanzados, permitiendo comparar equipos y, en consecuencia, establecer el nivel competitivo de las diferentes ligas del mundo.

Las 20 mejores ligas del mundo, según Opta

1. Premier League (Inglaterra)

2. LaLiga (España)

3. Bundesliga (Alemania)

4. Serie A (Italia)

5. Ligue 1 (Francia)

6. Serie A (Brasil)

7. Liga Profesional (Argentina)

8. Jupiler Pro League (Bélgica)

9. Primeira Liga (Portugal)

10. Championship (Inglaterra)

11. Ekstraklasa (Polonia)

12. Superliga (Dinamarca)

13. Primera A (Colombia)

14. J1 League (Japón)

15. Eliteserien (Noruega)

16. LigaPro (Ecuador)

17. Super League (Suiza)

18. Prva HNL (Croacia)

19. Major League Soccer (Estados Unidos)

20. Primera División (Paraguay)

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Liga BetPlay aparece por encima de la MLS, la Liga MX y la Eredivisie?
Porque el modelo estadístico de Opta determinó que el nivel competitivo promedio de los clubes colombianos, junto con el rendimiento de sus mejores equipos y la profundidad del torneo, es superior al de esas ligas. En el ranking, Colombia ocupa el puesto 13, mientras que la MLS es 19.ª, la Liga MX 21.ª y la Eredivisie 22.ª.
¿Qué factores tiene en cuenta Opta para medir la fortaleza de una liga?
Opta analiza el rendimiento de los clubes que integran cada campeonato, el nivel promedio de los equipos, la competitividad entre ellos y los resultados obtenidos. Todos estos elementos se combinan mediante un algoritmo basado en el sistema Elo para establecer la fortaleza de cada liga.
¿Cuáles son las cinco mejores ligas del mundo según el ranking de Opta?
Las cinco primeras posiciones corresponden a la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia.

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