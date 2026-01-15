x

Arranca la Liga BetPlay 2026: todo lo que debe saber el hincha antes del pitazo inicial

El fútbol colombiano vuelve a encender la ilusión de los aficionados. Con nuevo formato, equipos debutantes, fichajes de peso y los grandes históricos señalados como candidatos, el campeonato arranca este viernes con la promesa de un semestre cargado de emociones, datos y rivalidades en cada jornada.

  • En la imagen aparecen Daniel Londoño, del DIM, y Jorman Campuzano, de Nacional, dos hombres de experiencia para los equipos antioqueños que tendrán continuidad en este 2026. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
bookmark

La espera terminó. La Liga BetPlay 2026-I está a punto de levantar el telón y el fútbol profesional colombiano se alista para un semestre que promete cambios, historias nuevas y una lucha intensa por la estrella de mitad de año. Los 20 clubes ya afinan detalles en una temporada que llega con novedades en formato, protagonistas renovados y un mercado de fichajes que dejó movimientos de peso.

Los que abren la Liga

El puntapié inicial del campeonato se dará este viernes 16 de enero, con doble jornada:

Deportivo Pereira vs Llaneros desde las 6:20 p.m. en el estadio Centenario de Armenia (sede provisional), y

Fortaleza vs Alianza, a las 8:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)

El duelo entre Pereira y Llaneros marcará oficialmente el inicio del semestre, en medio de un contexto especial para el cuadro ‘Matecaña’, que afronta el torneo en plena reconstrucción institucional.


Candidatos al título

Como ocurre en cada inicio de liga, los focos se posan sobre los clubes llamados a pelear el campeonato. Por historia, nómina y mercado, los principales candidatos son: Atlético Nacional, Millonarios y Junior de Barranquilla.

El conjunto verdolaga parte con una ventaja simbólica: es el máximo campeón del fútbol colombiano con 18 títulos, ampliando la brecha sobre Millonarios y América, que quedaron atrás en la histórica lucha por la supremacía del palmarés.

Junior, vigente campeón, busca revalidar su corona, mientras que Millonarios llega presionado por volver a levantar un trofeo tras varios semestres quedándose cerca.

Cuerpo técnico: extranjeros vs. colombianos

Uno de los datos más llamativos del semestre está en los banquillos. De los 20 entrenadores, solo 4 son extranjeros, mientras que 16 son colombianos, un escenario que abre la puerta al “desquite” local tras varios títulos recientes en manos de técnicos foráneos.

Técnicos extranjeros en la Liga 2026-I:

Pablo Repetto (URU) – Santa Fe

Alfredo Arias (URU) – Junior

Ricardo Valiño (ARG) – Internacional de Bogotá

Jonathan Risueño (ESP) – Deportivo Pasto

Colombianos destacados:

Diego Arias – Atlético Nacional

David González – América de Cali

Hernán Torres – Millonarios

Alberto Gamero – Deportivo Cali

Especial atención para Gamero, quien lidera un renacer administrativo y deportivo del Cali, ahora con una nómina más competitiva.

Deportivo Pereira: entre sanciones y esperanza

El caso Pereira ha sido uno de los más comentados. A pesar de las sanciones de FIFA y el Ministerio del Deporte, el club logró reorganizarse tras un turbulento 2025-II, marcado por deudas y la salida del cuerpo técnico encabezado por Rafael Dudamel. Aunque sufrió bajas sensibles como Salvador Ichazo, Carlos Darwin Quintero y José Moya, el matecaña respondió con fichajes como Anderson Plata y Alejandro Rodríguez, bajo la conducción de Arturo Reyes, exseleccionador nacional.

Pereira podrá jugar la primera fecha como local en Armenia, debido a las remodelaciones del Hernán Ramírez Villegas.

El problema de Águilas Doradas

Uno de los grandes dolores de cabeza del inicio de liga es la situación de Águilas Doradas, que no puede utilizar el Estadio Alberto Grisales por conflictos con la Alcaldía de Rionegro.

La Dimayor publicó la programación de las 19 fechas del todos contra todos con el estadio del club aún pendiente de confirmación. Su segunda sede inscrita es el Atanasio Girardot, pero la coincidencia con Nacional y DIM complica el panorama.

Formato y equipos nuevos

La Liga 2026-I llega con tres equipos nuevos en primera división:

Cúcuta Deportivo (ascendido)

Jaguares de Córdoba (ascendido)

Internacional de Bogotá, debutante en el FPC tras reemplazar a Equidad

El Internacional mantendrá su sede en Bogotá y jugará como local en el Estadio Metropolitano de Techo, estrenando nombre y escudo.

Guía del formato

Cambios importantes en el campeonato:

No habrá fecha de clásicos.

Todos contra todos de 19 fechas.

No hay cuadrangulares.

Playoffs desde cuartos de final (ida y vuelta)

Llaves definidas por sorteo.

Se podrán usar 4 extranjeros en cancha.

Datos generales:

Total de jugadores: 557

Extranjeros: 68 (12,2%)

Promedio de edad: 27,1 años

Jóvenes a seguir

El torneo también será vitrina de talento joven:

Kevin Cataño (22) – arquero de Nacional

Nicolás Rodríguez (21) – regresa al FPC con Nacional

Fernando Álvarez – fichaje estrella del Cali

Joel Canchimbo (20) – Junior

Juan Manuel Rengifo – Nacional

Emilio Aristizábal (20) – vuelve a Nacional tras marcar 12 goles con Fortaleza

Incorporaciones más destacadas

Algunos de los movimientos más importantes del mercado:

América: Yeison Guzmán, Darwin Machís, Jean Fernandes

Junior: Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios

Millonarios: Falcao García, Carlos Darwin Quintero

Santa Fe: Nahuel Bustos, Helibelton Palacios

Cali: Dinneno, Gallese, Emanuel Reynoso

DIM: Didier Moreno, Yony González, Enzo Larrosa

Nacional: Milton Casco y Nicolás Rodríguez.

