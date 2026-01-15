Arranca la Liga BetPlay 2026: todo lo que debe saber el hincha antes del pitazo inicial

La espera terminó. La Liga BetPlay 2026-I está a punto de levantar el telón y el fútbol profesional colombiano se alista para un semestre que promete cambios, historias nuevas y una lucha intensa por la estrella de mitad de año. Los 20 clubes ya afinan detalles en una temporada que llega con novedades en formato, protagonistas renovados y un mercado de fichajes que dejó movimientos de peso.

Los que abren la Liga

El puntapié inicial del campeonato se dará este viernes 16 de enero, con doble jornada:

Deportivo Pereira vs Llaneros desde las 6:20 p.m. en el estadio Centenario de Armenia (sede provisional), y

Fortaleza vs Alianza, a las 8:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)

El duelo entre Pereira y Llaneros marcará oficialmente el inicio del semestre, en medio de un contexto especial para el cuadro ‘Matecaña’, que afronta el torneo en plena reconstrucción institucional.



Candidatos al título

Como ocurre en cada inicio de liga, los focos se posan sobre los clubes llamados a pelear el campeonato. Por historia, nómina y mercado, los principales candidatos son: Atlético Nacional, Millonarios y Junior de Barranquilla.

El conjunto verdolaga parte con una ventaja simbólica: es el máximo campeón del fútbol colombiano con 18 títulos, ampliando la brecha sobre Millonarios y América, que quedaron atrás en la histórica lucha por la supremacía del palmarés.

Junior, vigente campeón, busca revalidar su corona, mientras que Millonarios llega presionado por volver a levantar un trofeo tras varios semestres quedándose cerca.