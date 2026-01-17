Junior y Cali debutan este domingo y se llevan toda la atención de una jornada llena de expectativa, ¿a qué hora son los partidos?

Dos de los equipos que mejor se reforzaron para 2026 iniciarán su camino en el Torneo Apertura este domingo. El Deportivo Cali, que desde que dejó de ser sociedad anónima y recibió la inyección económica de unos socios centroamericanos se dedicó a sanear sus finanzas, comenzará su recorrido como visitante en Montería, ante Jaguares.

El duelo entre el equipo vallecaucano y los cordobeses iniciará a las 4:10 p. m. en el estadio Jaraguay de la capital de Córdoba. Allí, el entrenador Alberto Gamero contará con la presencia de refuerzos importantes como el arquero de la Selección de Perú, Pedro Gallese, quien dejó la MLS de Estados Unidos para unirse al elenco caleño.