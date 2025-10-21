La confesión de Leonel Álvarez que ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional

Leonel Álvarez está enfocado y comprometido por el momento con Atlético Bucaramanga, equipo que marcha en los primeros lugares de la actual Liga Betplay 2-2025. Pero el estratega antioqueño también ha tenido acercamientos con los dirigentes de Atlético Nacional, que busca técnico para la temporada 2026.

Así lo confesó el orientador de 60 años de edad, que si bien fue resistido en el pasado por un sector de la hinchada y algunos directivos del cuadro verdolaga, hoy está en la carpeta de candidatos para coger las riendas del conjunto, el mismo con el que salió campeón, cuando fue jugador, en la Copa Libertadores de 1989 y tras convertir el penalti final para lograr el título ante Olimpia de Paraguay.

Álvarez, en charla con el programa ESPN Equipo F, reconoció que ha tenido conversaciones con Sebastián Arango, actual presidente de Atlético Nacional.

“Cualquier entrenador estaría ilusionado por dirigir a Nacional. Lo que puedo decir es que, durante mucho tiempo, no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional como ahora. Me ha invitado a varios lados y no he podido por mi responsabilidad o por otros compromisos. Ha habido diálogo y siempre han querido contar conmigo. Estar en carpeta es bueno y más teniendo en cuenta el nivel de un equipo con Nacional”, empezó diciendo el entrenador del Bucaramanga, elenco que juega este martes (6:00 p.m.) como visitante contra Millonarios, en búsqueda del liderato de la Liga, en la que suma 30 unidades, a uno del DIM, primero.