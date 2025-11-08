El renacer de Léider Berrío: en el DIM es ficha clave para buscar una nueva final

Pasó de ser uno de los protagonistas principales del DIM en el Torneo Apertura, a una de las variantes de Alejandro Restrepo en el segundo semestre del año. Durante los primeros seis meses del 2025 disputó 18 encuentros, casi todos como titular, en los que anotó 2 goles y dio 3 asistencias.

En la segunda parte del año, Léider Berrío ha disputado, en total, 19 juegos. En muchos de ellos no ha sido titular, sino que ha ingresado para rematar los partidos tanto en Copa como en Liga.

El volante cordobés, de 27 años, juega en la misma posición que el cuerpo técnico del Medellín utiliza a Jarlan Barrera, la gran contratación del cuadro rojo para el segundo semestre del año y, para muchos, el jugador que le hacía falta a la plantilla para “explotar” de lleno la capacidad ofensiva del equipo.

Las estadísticas parecen darles la razón. Hasta el momento, El Rey de Corazones ha marcado 52 goles en los dos torneos que ha disputado en el segundo semestre del año. De ellos, 43 han sido en Liga. Los 9 restantes en Copa.

Léider Berrío, quien ha asumido de buena manera su nuevo rol y aprovecha el tiempo cada vez que tiene minutos en cancha, ha marcado 5 tantos en el segundo semestre.

Los primeros fueron contra Tolima, por la fecha 13 de la Liga. El pasado 27 de septiembre, en el estadio Manuel Murillo Toro, anotó doblete. Frente a Once Caldas marcó una diana, mientras que, contra Bucaramanga, también celebró en una ocasión. Todos estos fueron por Liga. En la Copa, por su parte, celebró contra Fortaleza en cuartos de final.

Además, el centrocampista ofensivo ha dado cuatro pases para gol contra Llaneros, Deportivo Pasto, Tolima y el Atlético Bucaramanga.

Un líder positivo en el plantel

Ese buen rendimiento es consecuencia de la madurez que Léider ha alcanzado como deportista. Es uno de los líderes dentro del vestuario del Medellín. En las zonas mixtas, por lo general, habla, pone la cara. No importa si el resultado es bueno, o no. Además, es uno de los pocos que siempre se han mostrado autocríticos. Incluso, cuando está en el terreno de juego suele hablarles a los compañeros, pidiendo que den su mejor esfuerzo.