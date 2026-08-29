Paredes arremetió contra Gavi y la Fifa por sanción tras incidentes en el Mundial: “Parece exagerado”

El mediocampista argentino Leandro Paredes consideró este sábado 29 de agosto como “exagerado” el castigo de la Fifa de suspenderlo diez partidos y multarlo con 90.000 dólares por los incidentes posteriores a la final del Mundial de Norteamérica 2026 contra España, que Argentina perdió 1-0.

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El 21 de agosto, la máxima autoridad del fútbol sancionó con dureza a varios jugadores de la Albiceleste y a la federación argentina por la trifulca, pero también por mostrar una bandera de las islas Malvinas en la semifinal mundialista ante Inglaterra.

Además de Paredes, fueron castigados el defensa Nahuel Molina, con siete partidos de suspensión; el mediocampista Thiago Almada, con un cotejo; y Roberto “Ratón” Ayala, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con tres.