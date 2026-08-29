Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Paredes arremetió contra Gavi y la Fifa por sanción tras incidentes en el Mundial: “Parece exagerado”

El jugador de Boca Juniors calificó de desproporcionado el castigo del ente rector, señalando directamente la tibieza de la sanción a Gavi y dejó la puerta abierta a una apelación desesperada de la AFA. Esto fue lo que dijo.

  • Diez fechas de suspensión, 90.000 dólares de multa y la sombra del escarmiento tras la final del Mundial 2026, mientras la AFA apunta a quemar las sanciones en la ventana de amistosos de septiembre para amortiguar el golpe. FOTO: AFP
    Diez fechas de suspensión, 90.000 dólares de multa y la sombra del escarmiento tras la final del Mundial 2026, mientras la AFA apunta a quemar las sanciones en la ventana de amistosos de septiembre para amortiguar el golpe. FOTO: AFP
  • Según Paredes, lo ocurrido solo fue su reacción a la pecheada de Gavi. FOTO: Getty
    Según Paredes, lo ocurrido solo fue su reacción a la pecheada de Gavi. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El mediocampista argentino Leandro Paredes consideró este sábado 29 de agosto como “exagerado” el castigo de la Fifa de suspenderlo diez partidos y multarlo con 90.000 dólares por los incidentes posteriores a la final del Mundial de Norteamérica 2026 contra España, que Argentina perdió 1-0.

Le puede interesar: Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé, a pesar de no haber ganado nada con el Madrid en la temporada

El 21 de agosto, la máxima autoridad del fútbol sancionó con dureza a varios jugadores de la Albiceleste y a la federación argentina por la trifulca, pero también por mostrar una bandera de las islas Malvinas en la semifinal mundialista ante Inglaterra.

Además de Paredes, fueron castigados el defensa Nahuel Molina, con siete partidos de suspensión; el mediocampista Thiago Almada, con un cotejo; y Roberto “Ratón” Ayala, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con tres.

Según Paredes, lo ocurrido solo fue su reacción a la pecheada de Gavi. FOTO: Getty
Según Paredes, lo ocurrido solo fue su reacción a la pecheada de Gavi. FOTO: Getty

Paredes recibió la pena más alta por el episodio al término de la final contra España, disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, cerca de Nueva York.

“Parece exagerado, lo raro es que a Gavi le dieron una (fecha de suspensión), que es el que me da la piña (golpe) en el pecho”, dijo la noche de este viernes 28 de agosto Paredes sobre Pablo Páez Gavira “Gavi”, el mediocampista español involucrado en la trifulca.

“Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción”, añadió a periodistas el mediocampista tras el agónico triunfo 1-0 de Boca Juniors sobre Lanús por el torneo local.

Los incidentes en el juego por la corona de Norteamérica 2026 comenzaron con un golpe de Molina al capitán español, Rodri. Luego, Paredes derribó a los españoles Eric García y Gavi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que apelará la decisión. Por lo pronto, la AFA consiguió que los sancionados puedan cumplir el castigo en partidos amistosos.

La próxima ventana internacional de partidos de la Fifa será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. En ese periodo, la Albiceleste podría jugar hasta tres amistosos contra rivales por definir, según la prensa local.

También le puede interesar: Cuando lo imposible se vuelve realidad: grandes hazañas que han hecho historia en el deporte extremo

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos partidos de suspensión recibió Leandro Paredes tras el Mundial 2026?
Leandro Paredes fue sancionado con diez partidos de suspensión. Además, la FIFA le impuso una multa económica de 90.000 dólares debido a su participación en los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro.
¿Qué otros integrantes de la Selección Argentina fueron sancionados por la FIFA?
Los sancionados son el defensor Nahuel Molina con siete partidos, el miembro del cuerpo técnico Roberto “Ratón” Ayala con tres partidos y el mediocampista Thiago Almada con un partido de suspensión.
¿Por qué la FIFA sancionó a la Selección Argentina después de la final?
La sanción se debió a la trifulca y los altercados físicos entre jugadores al término de la final contra España, sumado al despliegue de una bandera de las islas Malvinas durante la semifinal previa frente a Inglaterra.
¿Cuándo y dónde ocurrieron los incidentes que provocaron la sanción a Paredes?
Los hechos principales ocurrieron el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford (cerca de Nueva York), inmediatamente después del pitazo final del partido por el título de la Copa del Mundo.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Argentina
Selección España
Fifa
Mundiales de fútbol
Redes sociales
Virales
Futbolistas en el exterior
Tendencias
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Multas
Polémicas
Videos
Dinero
Sanciones
Peleas
Final
Agresiones
Mundial 2026
agresión
finales
selecciones
Europa
España
Suramérica
Argentina
Lionel Scaloni
Leandro Paredes
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos