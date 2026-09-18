Video | ¡A pura emoción! Así recibió Kevin Viveros junto a su familia el llamado a la selección Colombia

El pasado jueves 17 de septiembre, el director técnico de la selección Colombia de mayores, Néstor Lorenzo , dio a conocer los convocados para la próxima fecha FIFA contra México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre). En esta renovada lista hay un nombre que estaba “cantado” que estuviera, como lo es Kevin Viveros , quien reaccionó a su llamado abrazando a sus hijos y esposa, dejando una emocionante postal que demuestra la fortaleza que lo acompaña: su familia.

Oriundo de Buenaventura, Valle del Cauca, “El Tren” Viveros está viviendo su mejor momento como futbolista profesional este 2026 en el Athletico Paranaense de Brasil, un club que se acostumbró a figurar con los mayores del fútbol de este país en los últimos años, aunque la temporada pasada estuvo en la segunda división, contexto bajo el cual llegó Kevin al rojinegro de Curitiba.

Tras una destacada actuación en el ascenso del equipo, el delantero colombiano se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la afición del “Furasao”, siendo cada vez más recurrente en sus anotaciones y abriéndose paso en una competitiva tabla de goleadores del Brasileirao que cuenta con nombres como José Manuel “Flaco” López del Palmeiras, Kaio Jorge de Cruzeiro, Germán Ezequiel Cano de Fluminense y Pedro de Flamengo.

Le recomendamos leer: De villano a héroe: así fue la actuación de Montero en el triunfo por penales de Boca ante Vélez en Copa Argentina

A pesar de estos grandes nombres, este jugador de 25 años que pasó por Atlético Nacional entre 2024 y 2025 se hizo el más fuerte, al menos en la primera mitad del torneo, donde ya suma 18 tantos, tres más que su contendiente más cercano, que es Pedro. Con el Paranaense está haciendo historia, pues apunta a ser el segundo colombiano en conseguir el botín de oro del Brasileirao tras los 21 goles de Víctor Hugo Aristizábal en el 2003 con Cruzeiro.