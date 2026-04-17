Atlético Nacional desmiente, mediante un comunicado, las declaraciones de Kevin Viveros punto por punto

Atlético Nacional emitió un pronunciamiento oficial en el que rechaza de manera expresa las afirmaciones realizadas por el jugador Kevin Viveros, señalando que estas carecen de sustento y afectan el buen nombre, la dignidad y la reputación de la institución deportiva.
En su comunicado, el club realiza varias precisiones frente a los señalamientos del futbolista, que incluyen supuestas irregularidades contractuales, imposición de agentes, una demanda ante la FIFA y presuntas dificultades de comunicación con directivos.
1. Sobre la supuesta firma de dos contratos
Frente a la afirmación del jugador: “Cuando llegué ahí a Nacional, ellos me hicieron firmar dos contratos”, la institución asegura que todas las relaciones laborales con sus jugadores se han desarrollado bajo mecanismos legales debidamente formalizados y en cumplimiento de la normativa vigente.
Atlético Nacional sostiene que no obliga a ningún futbolista a firmar documentos por fuera del marco legal, y explica que la suscripción de distintos instrumentos contractuales puede corresponder a prácticas habituales dentro de la industria del fútbol profesional, sin que ello implique la existencia de contratos paralelos ni actuaciones indebidas.