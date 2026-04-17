Atlético Nacional desmiente, mediante un comunicado, las declaraciones de Kevin Viveros punto por punto

Atlético Nacional emitió un pronunciamiento oficial en el que rechaza de manera expresa las afirmaciones realizadas por el jugador Kevin Viveros, señalando que estas carecen de sustento y afectan el buen nombre, la dignidad y la reputación de la institución deportiva. En su comunicado, el club realiza varias precisiones frente a los señalamientos del futbolista, que incluyen supuestas irregularidades contractuales, imposición de agentes, una demanda ante la FIFA y presuntas dificultades de comunicación con directivos. 1. Sobre la supuesta firma de dos contratos Frente a la afirmación del jugador: “Cuando llegué ahí a Nacional, ellos me hicieron firmar dos contratos”, la institución asegura que todas las relaciones laborales con sus jugadores se han desarrollado bajo mecanismos legales debidamente formalizados y en cumplimiento de la normativa vigente. Atlético Nacional sostiene que no obliga a ningún futbolista a firmar documentos por fuera del marco legal, y explica que la suscripción de distintos instrumentos contractuales puede corresponder a prácticas habituales dentro de la industria del fútbol profesional, sin que ello implique la existencia de contratos paralelos ni actuaciones indebidas.

2. Sobre la supuesta imposición de agentes FIFA En relación con las declaraciones del jugador —“Nacional me impuso un agente FIFA el cual yo nunca he conocido en mi vida” y otras similares— el club es enfático en señalar que no impone ni exige a sus futbolistas trabajar con agentes específicos. La institución afirma que las personas que han intervenido en la representación del jugador durante su vínculo con el club fueron presentadas en su momento por el propio futbolista. En ese sentido, cualquier relación entre el jugador y terceros corresponde exclusivamente a su ámbito privado. Atlético Nacional también recalca que el contrato fue formalizado con la aceptación de las partes involucradas y que no existe base legal o contractual que le permita intervenir en la relación entre el jugador y sus representantes. Asimismo, el club asegura que todas las obligaciones económicas derivadas de la relación contractual han sido cumplidas de manera íntegra y oportuna, y que no existe actualmente suma alguna pendiente por pagar.

3. Sobre la supuesta demanda ante la FIFA Respecto a la afirmación del jugador: “Yo ya demandé por la FIFA a Atlético Nacional”, el club indica que respeta la posibilidad de acudir a los mecanismos institucionales correspondientes, pero aclara que ello no genera por sí mismo ninguna obligación o responsabilidad para la institución. Atlético Nacional señala además que, hasta el momento, no ha recibido notificación oficial sobre dicha acción. En caso de ser informado formalmente, afirma que responderá por los canales correspondientes y se reserva el derecho de ejercer las acciones legales necesarias para proteger su buen nombre. 4. Sobre la comunicación con directivos del club En cuanto a las declaraciones relacionadas con supuesta falta de respuesta por parte de la institución —incluyendo comunicaciones con el presidente y otros directivos— Atlético Nacional asegura que ha mantenido canales formales y abiertos de comunicación con el jugador y sus representantes. El club afirma que las gestiones y solicitudes presentadas han sido atendidas oportunamente dentro de los procedimientos institucionales establecidos, y que las afirmaciones sobre ausencia de respuesta no reflejan la realidad de la gestión realizada. Atlético Nacional concluye su pronunciamiento reiterando que su actuación se rige por los principios de legalidad, respeto e integridad, en cumplimiento del marco normativo aplicable.