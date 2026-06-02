No solo es el humo: los sabores de los vapeadores podrían alterar los genes, asegura estudio

Los hallazgos, publicados recientemente en la revista Frontiers in Oncology, subrayan el papel del sabor y el tipo de dispositivo en los efectos biológicos del vapeo y podrían tener implicaciones regulatorias a medida que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. avanza hacia la aprobación de la comercialización de vaporizadores con sabor.
Lea: Alcaldía de Medellín prohibió vapeadores en colegios, jardines y universidades públicas de la ciudad
Las personas que vapean con regularidad muestran una actividad alterada en 3.124 genes del genoma en comparación con quienes no fuman ni vapean. Si bien algunos de estos cambios (28,8%) se relacionan con la frecuencia o la cantidad de vapeo, una proporción mucho mayor (66,6%) está vinculada al tipo de sabores y dispositivos que se utilizan.
Dado que los cigarrillos electrónicos son relativamente nuevos, sus riesgos para la salud a largo plazo aún no están claros. Si bien las enfermedades crónicas tardan décadas en manifestarse, los cambios en la expresión de genes relacionados con enfermedades pueden proporcionar indicios tempranos sobre los posibles daños del vapeo.
Investigaciones anteriores ya han demostrado que el vapeo, al igual que fumar, está vinculado a cambios en la expresión genética implicados en el desarrollo del cáncer, así como en ciertas enfermedades cardíacas y pulmonares.
Ahmad Besaratinia, doctor en filosofía, profesor de investigación en ciencias de la salud pública y de la población en la Facultad de Medicina Keck de la USC y autor principal del estudio, financiado en parte por los Institutos Nacionales de Salud, comparó los cambios en la expresión génica entre 83 personas, incluyendo vapeadores, fumadores y no usuarios.