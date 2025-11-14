Kevin Mier reapareció en redes sociales y envió este mensaje antes de su operación en México

El arquero colombiano Kevin Mier reapareció en las redes sociales de su club, el Cruz Azul, para enviar un mensaje muy especial antes de ser intervenido quirúrgicamente de su pierna derecha. En el mensaje enviado por el guardameta le deseaba mucha suerte al equipo femenino de Cruz Azul que disputó la semifinal ante Tigres con el cual alcanzó un empate 1-1. Mier, según mencionó el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, se encuentra optimista tanto de su operación como del proceso de recuperación de la fractura de tibia que sufrió en el duelo del fin de semana.

Velázquez, sostuvo además que “encontré a Kevin con gran energía y mucho ánimo para volver pronto a las canchas. Le transmití los mensajes de todos los socios, trabajadores y aficionados que le desean una muy buena recuperación”. Aún el club no ha emitido el parte médico tras las operación a la que fue sometido Mier, y por tanto, es incierto el tiempo que estará fuera de las canchas, se presume que son varios meses, pero, aún no hay informe oficial al respecto.

Mier no podrá estar con Cruz Azul en la disputa de la liguilla, lastimosamente su temporada terminó por la lesión. Hay que recordar que el arquero, que hace parte del proceso de renovación de la Selección Colombia, es uno de los nominados al once ideal de The Best 2025, junto al volante Jhon Arias. El guardameta ganó el título de la Liga de Campeones de la Concacaf 2025 con Cruz Azul. En la semifinal de ese torneo fue determinante para mantener su arco en cero en el partido de vuelta frente a Tigres UANL, el 2 de mayo de 2025, tras un empate 1–1 en la ida, permitiendo que Cruz Azul avanzara a la final.