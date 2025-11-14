Kevin Mier reapareció en redes sociales y envió este mensaje antes de su operación en México

El arquero colombiano Kevin Mier reapareció en las redes sociales de su club, el Cruz Azul, para enviar un mensaje muy especial antes de ser intervenido quirúrgicamente de su pierna derecha.
En el mensaje enviado por el guardameta le deseaba mucha suerte al equipo femenino de Cruz Azul que disputó la semifinal ante Tigres con el cual alcanzó un empate 1-1.
Mier, según mencionó el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, se encuentra optimista tanto de su operación como del proceso de recuperación de la fractura de tibia que sufrió en el duelo del fin de semana.