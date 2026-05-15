Kevin Mier sale por una revancha personal con Cruz Azul en las semifinales del fútbol mexicano

En las semifinales del fútbol mexicano, Cruz Azul recibió a Chivas de Guadalajara en el Estadio Banorte (Azteca). La máquina cementera, club donde ataja el colombiano Kevin Mier, pudo haber hecho más en el compromiso de no haber sido por los errores cometidos, entre ellos uno del oriundo de Barrancabermeja.

El guardameta cafetero volvió a las canchas el 20 de marzo de 2026 ante Mazatlán después de cinco meses de para por una fractura en la tibia de la pierna derecha. Con la llegada de Joel Huiqui como director técnico del equipo, Mier obtuvo nuevamente la titularidad por encima del mexicano Andrés Gudiño.

La liguilla del fútbol manito le dio a Kevin la oportunidad de volver a ganar confianza en partidos importantes. La serie de cuartos de final ante Atlas (equipo donde juega Camilo Vargas) tuvo en Mier una de las figuras. En un duelo de arqueros colombianos que brindaron espectáculo en México, Kevin fue vencedor.