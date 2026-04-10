Junior visita a Águilas en medio de antecedentes recientes de violencia: alerta por la seguridad

Junior de Barranquilla afronta su compromiso este sábado frente a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario desde las 4:00 p.m. en medio de un contexto que trasciende lo deportivo. La atención no solo está puesta en el rendimiento del equipo, sino también en los antecedentes recientes relacionados con el comportamiento de algunos de sus hinchas, especialmente en plazas como Medellín, donde se han registrado episodios de violencia en los últimos meses. El caso más reciente se presentó el 19 de marzo de 2026, durante el partido entre Independiente Medellín y Junior por la Liga BetPlay. Ese día, el encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot tuvo que ser interrumpido por varios minutos debido a disturbios en las tribunas. Reportes posteriores confirmaron enfrentamientos entre aficionados, provocaciones desde la grada visitante e incluso intentos de invasión al terreno de juego, lo que obligó a la intervención de la fuerza pública.

La situación no quedó ahí. Al día siguiente, el 20 de marzo de 2026, se conocieron nuevos registros audiovisuales que evidenciaron la gravedad de los hechos, incluyendo ingresos indebidos al campo y peleas entre hinchas, lo que reforzó la preocupación de las autoridades y de la organización del campeonato frente a este tipo de comportamientos.

Sin embargo, estos episodios no son aislados. Un antecedente aún más grave se remonta al 26 de septiembre de 2024, cuando Atlético Nacional y Junior se enfrentaban en el Atanasio Girardot. En aquella ocasión, el partido tuvo que ser suspendido debido a enfrentamientos violentos entre barras, que dejaron al menos 25 personas heridas, algunas de ellas con armas blancas. Las imágenes y reportes de ese día marcaron uno de los episodios más críticos recientes en el fútbol colombiano en materia de seguridad.