x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Junior visita a Águilas en medio de antecedentes recientes de violencia: alerta por la seguridad

Junior visita a Águilas Doradas en un duelo clave por la Liga, pero el foco también está fuera de la cancha: los recientes antecedentes de disturbios con su hinchada obligan a extremar las medidas de seguridad.

  • Antecedentes recientes hacen que los partidos de Junior en Medellín sean de cuidado para las autoridades. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Antecedentes recientes hacen que los partidos de Junior en Medellín sean de cuidado para las autoridades. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 39 minutos
bookmark

Junior de Barranquilla afronta su compromiso este sábado frente a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario desde las 4:00 p.m. en medio de un contexto que trasciende lo deportivo. La atención no solo está puesta en el rendimiento del equipo, sino también en los antecedentes recientes relacionados con el comportamiento de algunos de sus hinchas, especialmente en plazas como Medellín, donde se han registrado episodios de violencia en los últimos meses.

El caso más reciente se presentó el 19 de marzo de 2026, durante el partido entre Independiente Medellín y Junior por la Liga BetPlay. Ese día, el encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot tuvo que ser interrumpido por varios minutos debido a disturbios en las tribunas. Reportes posteriores confirmaron enfrentamientos entre aficionados, provocaciones desde la grada visitante e incluso intentos de invasión al terreno de juego, lo que obligó a la intervención de la fuerza pública.

La situación no quedó ahí. Al día siguiente, el 20 de marzo de 2026, se conocieron nuevos registros audiovisuales que evidenciaron la gravedad de los hechos, incluyendo ingresos indebidos al campo y peleas entre hinchas, lo que reforzó la preocupación de las autoridades y de la organización del campeonato frente a este tipo de comportamientos.

Sin embargo, estos episodios no son aislados. Un antecedente aún más grave se remonta al 26 de septiembre de 2024, cuando Atlético Nacional y Junior se enfrentaban en el Atanasio Girardot. En aquella ocasión, el partido tuvo que ser suspendido debido a enfrentamientos violentos entre barras, que dejaron al menos 25 personas heridas, algunas de ellas con armas blancas. Las imágenes y reportes de ese día marcaron uno de los episodios más críticos recientes en el fútbol colombiano en materia de seguridad.

Este historial reciente ayuda a explicar por qué existe una alerta especial en torno a los partidos del Junior como visitante, particularmente en ciudades con antecedentes de confrontaciones. Lo ocurrido en Medellín, sumado a situaciones más recientes en otras plazas como Cartagena, ha llevado a que las autoridades refuercen medidas de control, logística y acompañamiento policial para evitar nuevos incidentes.

En ese contexto, el duelo ante Águilas Doradas no solo representa un reto deportivo para el conjunto barranquillero, sino también una prueba en términos de convivencia y comportamiento en las tribunas. El fútbol, una vez más, queda en el centro de un desafío que involucra tanto a los equipos como a sus hinchadas: garantizar que el espectáculo se desarrolle en paz.

Temas recomendados

Águilas
Liga BetPlay
Junior de Barranquilla
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida