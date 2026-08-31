El infierno que vive Julián Álvarez en el Atlético de Madrid; ¿tiene depresión?

Desde el pasado Mundial de Norteamérica, el jugador del Atlético de Madrid y la selección Argentina, Julián Álvarez, manifestó su deseo de ir al Barcelona, uno de los rivales directos del “Colchonero”.

“Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño”, afirmó Álvarez en ESPN el 22 de junio tras el juego contra Austria.

Estas palabras no calaron de la mejor manera en Madrid, por lo que la hinchada del club que dirige Diego Simeone ya tenía todo preparado una vez volviera a jugar con el equipo rojiblanco.

Real Madrid fue otro de los equipos que ofertó por él. Sin embargo, el Atlético rechazó la oferta de la Casa Blanca, la cual era de 150 millones de euros. Con esto, el mensaje para el Barça era claro: el que quiera a Julián debe pagar su cláusula, la cual es de 500 millones de euros. Si al Madrid no se le vendió por menos, ¿por qué al blaugrana sí lo harían?

Quizá no fue ético, pero esa estrategia entre ambos equipos de la capital española anuló el refuerzo del delantero por el Barcelona.