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Entre lágrimas Juan Fernando Quintero le dedicó la clasificación a los hinchas de River y las madres de Colombia

El antioqueño que fue el héroe de la jornada con asistencia y gol, le dio la clasificación a River Plate a cuartos de final del Apertura.

  • El volante antioqueño Juan Fernando Quintero celebró de manera muy emotiva la victoria de River Plate ante San Lorenzo, por penales, para el paso a los cuartos de final de Primera División en Argentina. FOTO GETTY
    El volante antioqueño Juan Fernando Quintero celebró de manera muy emotiva la victoria de River Plate ante San Lorenzo, por penales, para el paso a los cuartos de final de Primera División en Argentina. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
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El antioqueño Juan Fernando Quintero se mostró bastante emocionado con todo lo que pasó durante el juego entre River Plate y San Lorenzo, el cual se definió por penales tras el empate 2-2.

Con algunas lágrimas en su rostro y la voz quebrada, Quintero mencionó que, tras los cánticos que recibieron antes del empate —“que se vayan todos, que no quede ni uno solo”—, sentía mucha emoción por lo que sucedió tanto en el juego como en los lanzamientos de penal y la clasificación a los cuartos de final de la Primera División de Argentina.

Bastante conmovido, Quintero mencionó en la transmisión oficial: “Bueno, uno se pone emocional. Creo que esto es lo que nosotros sentimos: el fútbol, este club que nosotros amamos. A veces nos dan más duro de lo normal, pero tenemos la hermandad; más allá de lo que se habla afuera, nosotros en el campo tratamos de jugar bien y por eso somos justos merecedores del triunfo por todo lo que hicimos en el campo. A veces el fútbol es injusto, pero hoy nos dio la razón y nos premió, por eso quiero felicitar a todos mis compañeros”.

Y es que Quintero, además de habilitar a Marcos Acuña a los 55 minutos para el primer gol, fue clave en el tiempo extra al marcar el empate para el 2-2; un golazo, trató de central el balón, pero la pelota se fue al fondo del arco, tras tomar una curva y picar en el césped, a los 120+2’. Luego, en la tanda de los penales, también respondió marcando su cobro.

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De igual forma, en la entrevista sostuvo: “después de lo que se estaba hablando, que nos gritaban que se fueran todos, me pongo sentimental porque le hemos dado mucho al club y tenemos mucho por dar. Nos restan tres partidos, tres finales; falta un poco de consciencia, pero yo amo a todos los hinchas y amo este club. El fútbol es un poco eso: cambia todo en segundos y ahora mira cómo estamos”.

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Finalmente, envió un mensaje especial para las madres de Colombia: “Esto es para las madres de Colombia, quiero desearles a todas un día muy especial, a mi esposa y mi madre; esto es para ellas”.

“A veces pasa, la metemos; el único que se atreve a botarla es el que va a cobrar, pero lo importante es que ganamos, clasificamos y ahora se vienen partidos muy importantes”.

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