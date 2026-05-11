Entre lágrimas Juan Fernando Quintero le dedicó la clasificación a los hinchas de River y las madres de Colombia

Con algunas lágrimas en su rostro y la voz quebrada, Quintero mencionó que, tras los cánticos que recibieron antes del empate — “que se vayan todos, que no quede ni uno solo” —, sentía mucha emoción por lo que sucedió tanto en el juego como en los lanzamientos de penal y la clasificación a los cuartos de final de la Primera División de Argentina.

El antioqueño Juan Fernando Quintero se mostró bastante emocionado con todo lo que pasó durante el juego entre River Plate y San Lorenzo , el cual se definió por penales tras el empate 2-2.

Bastante conmovido, Quintero mencionó en la transmisión oficial: “Bueno, uno se pone emocional. Creo que esto es lo que nosotros sentimos: el fútbol, este club que nosotros amamos. A veces nos dan más duro de lo normal, pero tenemos la hermandad; más allá de lo que se habla afuera, nosotros en el campo tratamos de jugar bien y por eso somos justos merecedores del triunfo por todo lo que hicimos en el campo. A veces el fútbol es injusto, pero hoy nos dio la razón y nos premió, por eso quiero felicitar a todos mis compañeros”.

Y es que Quintero, además de habilitar a Marcos Acuña a los 55 minutos para el primer gol, fue clave en el tiempo extra al marcar el empate para el 2-2; un golazo, trató de central el balón, pero la pelota se fue al fondo del arco, tras tomar una curva y picar en el césped, a los 120+2’. Luego, en la tanda de los penales, también respondió marcando su cobro.

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De igual forma, en la entrevista sostuvo: “después de lo que se estaba hablando, que nos gritaban que se fueran todos, me pongo sentimental porque le hemos dado mucho al club y tenemos mucho por dar. Nos restan tres partidos, tres finales; falta un poco de consciencia, pero yo amo a todos los hinchas y amo este club. El fútbol es un poco eso: cambia todo en segundos y ahora mira cómo estamos”.

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Finalmente, envió un mensaje especial para las madres de Colombia: “Esto es para las madres de Colombia, quiero desearles a todas un día muy especial, a mi esposa y mi madre; esto es para ellas”.

“A veces pasa, la metemos; el único que se atreve a botarla es el que va a cobrar, pero lo importante es que ganamos, clasificamos y ahora se vienen partidos muy importantes”.