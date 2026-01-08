José Mourinho explotó contras los jugadores del Benfica: Richard Ríos está entre los señalados

Los primeros meses de Richard Ríos en el fútbol europeo no han sido fáciles. El volante antioqueño llegó al Benfica de Portugal en julio de 2025 como el fichaje más costoso de la historia del club: pagaron 27 millones de euros al Palmeiras de Brasil para quedarse con sus servicios.
El mediocampista colombiano hizo un buen Mundial de Clubes en Estados Unidos y, por eso, llamó la atención de varios clubes. Benfica pujó con Roma para quedarse con su ficha. Logró llenar las expectativas económicas del club brasileño, que pedía 30 millones. Ríos llegó a Portugal. Fue presentado “con bombos y platillos”.