José Mourinho explotó contras los jugadores del Benfica: Richard Ríos está entre los señalados

¿Por qué Mourinho se mostró molesto con jugadores como Ríos?

Sin embargo, la adaptación del colombiano a Europa no ha sido fácil. Ríos suma tres goles y dos asistencias en 31 partidos. El antioqueño es, en esencia, un volante mixto: defiende y ataca. En Brasil se mostraba suelto, confiado, cuando jugaba. En Portugal le ha costado, aunque ha sido una de las piezas claves de Benfica esta temporada: ha jugado 2.578 minutos, según Transfermarkt.

En Portugal juega un poco tenso. La expectativa que generó su llegada parece costarle. Los hinchas de Benfica son exigentes: quieren que el equipo gane siempre. Sin embargo, esta temporada no han obtenido buenos resultados: son terceros en la Liga lusa, con 39 puntos; en la Champions, aparecen en la casilla 25, tras solo ganar dos de los seis duelos disputados; mientras que el miércoles fueron eliminados de la Copa de su país. “Las Águilas” perdieron el miércoles 1-3 contra el Sporting Braga en semifinales de la Copa. El juego no fue bueno para los dirigidos por José Mourinho. El elenco visitante se fue adelante en el marcador con goles de Pau Víctor y Rodrigo Zalazar. Cuando iban 33 minutos, ya ganaban 0-2. Benfica, que tuvo a Ríos como titular durante todo el encuentro, no se encontraba. Al minuto 64, Vangelis Pavlidis anotó de penalti el descuento. Al 81, Gustaf Lagerbielke puso el marcador definitivo.

Mourinho estalló en la rueda de prensa posterior. “No puedo decir que el SC Braga mereciera ganar. Debo decir que el Benfica mereció perder. Fuimos nosotros los que tuvimos una primera parte horrible. Desde el momento en que el árbitro Joao Pinheiro pitó el penalti fuera del área, en lugar de una reacción positiva, hubo una reacción de negatividad, nerviosismo, una posesión pésima y pérdidas de balón increíbles”, dijo.

El orientador portugués agregó que no suele hacer comentarios en el vestuario después de los partidos, pero que el miércoles habló en tono crítico a los futbolistas. Además, agregó que no hubo ninguno que dijera algo, que respondiera ante lo que habían hecho mal. “Hubo actuaciones individuales inaceptables, lo que se tradujo en un rendimiento colectivo muy flojo”.