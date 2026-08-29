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Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé, a pesar de no haber ganado nada con el Madrid en la temporada

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, se caracteriza por defender a muerte a sus jugadores.

  • José Mourinho demostró su admiración por Mbappé. FOTOS: X Real Madrid
    José Mourinho demostró su admiración por Mbappé. FOTOS: X Real Madrid
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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El entrenador portugués del Real Madrid José Mourinho lanzó el sábado la campaña a favor de la estrella francesa Kylian Mbappé para el Balón de Oro 2026, valorando que la recompensa debería ir “al mejor jugador del mundo” y no al vencedor del Mundial o de la Liga de Campeones europea.

“Los mejores jugadores del mundo son dos, o tres, o cuatro y nosotros sabemos quiénes son y sabemos dónde están: aquí. Sabemos quién, individualmente, ha hecho historia este verano”, declaró Mourinho en referencia a Mbappé, que en el Mundial de Norteamérica se convirtió en el mayor goleador de la historia del torneo.

El capitán de la selección francesa, máximo goleador de LaLiga, de la Liga de Campeones y del Mundial 2026, terminó la pasada temporada sin ganar ningún título, pero está entre los candidatos al galardón junto al atacante inglés Harry Kane, el español Rodri y los jugadores del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Autor de un hat-trick el miércoles contra la Real Sociedad (4-1), Mbappé apareció en la portada del diario deportivo madrileño AS este sábado: “Mbappé mira al Balón de Oro”.

“Para mí, el Balón de Oro tiene que ser para uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, echamos de menos para la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus...”, valoró Mourinho.

“No puedes dar un Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó un Mundial. Si quieres premiar por ganar la Champions da el Balón de Oro de los entrenadores, a Luis Enrique, que representa al equipo. El entrenador de España, Luis de la Fuente, seguramente merezca un Balón de Oro para los entrenadores (...) Otra cosa es el mejor jugador del mundo, y no tiene que ser ni del PSG ni de la selección española”, argumentó el portugués.

¿Porqué los otros son candidatos?

Si bien Kylian Mbappé es Pichichi de La Liga, la Bota de Oro de Europa pertenece a Harry Kane, quien anotó 36 goles con el Bayern Múnich en la Bundesliga actual. Además, el inglés que comanda el ataque de los bávaros cuenta con títulos en su haber, ganó todo lo que pudo con su club excepto la Champions League, y en el Mundial, Inglaterra de Kane venció a la Francia de Mbappé en el duelo por el tercer puesto.

Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia o el propio Vitinha son candidatos a ser el mejor jugador del mundo por lo realizado con el PSG, club que se hizo con el doblete en la Liga de Campeones. El Balón de Oro actual es Dembélé, en caso de repetir, sería el primero en el siglo XXI que lo hace después de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Por último, Rodri es uno de los candidatos más fuertes por su lectura de juego y liderazgo en la selección de España, país que ganó la Copa del Mundo en Norteamérica 2026. El exjugador del Manchester City ya lo ganó en 2023, año en el que se lució con un gol en la final de la Champions League de Estambul contra el Inter de Milán.

Lo que dice Mourinho no es descabellado

Darle el premio a un jugador que no consiguió grandes premios a nivel colectivo no es algo nuevo. En 2010, cuando el FC Barcelona solo consiguió la Champions, Lionel Messi ganó el galardón por encima de Xavi e Iniesta, quienes lograron el Mundial con España. En el caso de Andrés Iniesta, “El Cerebrito” marcó el único gol de la final de aquella edición.

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También en 2013, Cristiano Ronaldo se hizo con el Balón de Oro sin haber ganado la Liga de España, Champions o Copa del Rey. “El Bicho” dominó las estadísticas individuales, sin embargo, jugadores como Franck Ribéry o Arjen Robben, que ganaron el triplete con el Bayern, tenían más argumentos desde lo futbolístico.

Lea también: Mbappé arrancó con todo: triplete y liderato de goleadores para un Real Madrid renovado; así fueron sus goles

¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro 2026 aunque no haya ganado ningún título con el Real Madrid?
Sí. La ausencia de títulos colectivos no impide que Mbappé gane el Balón de Oro, ya que el premio también puede valorar el rendimiento individual. La noticia recuerda que Lionel Messi lo ganó en 2010 sin conquistar el Mundial con España, y que Cristiano Ronaldo lo obtuvo en 2013 sin ganar la Liga, la Champions ni la Copa del Rey.
¿Qué dijo José Mourinho sobre Mbappé y el Balón de Oro 2026?
Mourinho defendió que el premio debe reconocer al mejor jugador del mundo y no simplemente al futbolista que haya ganado el Mundial o la Champions League. El portugués señaló a Mbappé como uno de los jugadores que, a su juicio, ha hecho historia individualmente durante el verano.
¿Quiénes compiten con Mbappé por el Balón de Oro 2026?
Entre los principales candidatos mencionados en la noticia están Harry Kane, Rodri, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. También aparece Vitinha como uno de los jugadores con argumentos por su temporada con el PSG.

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