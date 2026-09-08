Jorge “El Patrón” Bermúdez despidió a su padre con un emotivo mensaje; lea aquí la carta

El pasado 7 de septiembre de 2026 se confirmó el deceso de Jorge Enrique Bermúdez, más conocido en el mundo del fútbol colombiano como “El Hacha”. Este exzagero central es la leyenda más grande del Deportes Quindío, club en el que es el jugador con más partidos disputados. También vistió las camisetas de Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira en el fútbol colombiano, convirtiéndose en uno de los primeros ídolos del FPC.

Jorge Enrique era padre de uno de los defensores centrales más grandes de la historia de Colombia: Jorge Hernán “Patrón” Bermúdez, quien fuera capitán de Boca Juniors y múltiple campeón con el Xeneize, además de dejar su huella en América de Cali, Newell’s, Benfica, Olympiacos, Barcelona de Guayaquil, entre otros. Para “El Patrón”, su padre era una de las principales motivaciones de su vida, quien lo inspiró a jugar fútbol y más a ser zaguero.

Para despedir a su papá, el mítico capitán de los bosteros, escribió una emotiva carta en Instagram, la cual se volvió viral rápidamente. No son muchas líneas, pero el mensaje es claro, además resalta el legado personal y profesional de Jorge Enrique:

“Querido viejo, ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas. Gracias por ser mi motivo, mi orgullo y el motor que empujó mi vida. Tus valores, tu alegría y cariño estarán presentes siempre con nosotros. Te amamos y te vamos a extrañar muchísimo. Hasta siempre”, redactó “El Patrón”.