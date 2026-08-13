Ya se restableció la energía en todos los cascos urbanos afectados por el terremoto

Celsia reveló que ya logró restablecer el servicio de energía eléctrica en todos los cascos urbanos de los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, incluido San José del Palmar, Chocó, epicentro del evento sísmico.
Según el reporte número 8 de la compañía, con corte a las 7:15 a. m. de este jueves 13 de agosto, más del 91% de los clientes del Valle del Cauca que resultaron afectados por la emergencia ya cuentan nuevamente con el servicio.
La afectación pasó de 75.468 clientes a 51.064 en las últimas horas. Esta última cifra representa el 8,9% de los 570.462 clientes impactados inicialmente por la emergencia y equivale al 6,2% del total de clientes que Celsia atiende en el Valle del Cauca.
Los 51.064 clientes que todavía esperan la normalización del servicio están distribuidos principalmente en el norte del departamento, con 46.629 usuarios, mientras que en el sur permanecen afectados 4.435 clientes.
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