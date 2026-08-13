¿Es cierto que cuando hace calor es porque va a temblar? El SGC aclara esta y otras dudas sobre el terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 en el país ha generado zozobra debido a su intensidad y a la cifra de muertos que ha llegado a 273, además de más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos, según reveló el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.
También ha causado preocupación la fuerte réplica de magnitud 4,2 que ocurrió en la mañana de este jueves 13 de agosto en San José del Palmar, Chocó, epicentro del evento telúrico del lunes.
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Es por esto que surgieron algunas dudas sobre la actividad sísmica y el tiempo que duró el terremoto de esta semana, que estuvo entre 9 segundos y dos minutos, aunque esta duración no fue la misma en todos los departamentos afectados.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) respondió a inquietudes que se plantea el país para entender de qué manera actúan estos eventos telúricos no solo en Colombia, sino también en otros países como Chile y Japón, donde se han registrado megaterremotos de magnitudes 9,1 y 9,5.