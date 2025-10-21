x

Jhon Durán retomó entrenamientos con Fenerbahçe a pocos meses de finalizar su contrato; ¿se podría quedar en el fútbol turco?

Tras casi dos meses de ausencia por una lesión en la tibia, Durán ya está recuperado y podría jugar esta semana con el equipo de Turquía. ¿Cuándo y contra qué equipo jugaría?

  • Jhon Jáder Durán podría retornar esta semana a competencias con el Fenerbahçe tras casi dos meses de recuperación. Foto: Tomada de redes @jaderduran9
Sara Gil Martínez
hace 14 horas
bookmark

Después de casi dos meses sin tocar el balón, el colombiano Jhon Jáder Durán volvió al grupo del Fenerbahçe. ¿Estará listo para saltar al césped este jueves en Europa League?

El caso de Jhon Jáder Durán siempre da de qué hablar y, aunque su regreso son buenas noticias, puede que no duren mucho. El delantero antioqueño retomó los entrenamientos con el Fenerbahçe tras una larga recuperación, lo que despertó la ilusión entre los hinchas del club turco. Sin embargo, su contrato finaliza este mismo año y no hay ofertas interesadas confirmadas.

Le contamos cómo ha sido el proceso de recuperación de Durán, cuándo podría jugar y cuál sería un posible futuro para el colombiano en 2026.

¿Qué le pasó a Jhon Jáder Durán?

El atacante de 21 años viene dejando atrás una complicada “inflamación ósea” en la tibia, una lesión por estrés que lo apartó de las canchas durante casi mes y medio. El técnico Domenico Tedesco explicó que el proceso ha sido llevado con extremo cuidado. “A veces los jugadores juegan con dolor, pero llega un momento en que ya no pueden”, dijo el entrenador, quien aseguró que en esta ocasión la prioridad ha sido permitir que Durán se recupere por completo, sin repetir errores del pasado.

En las imágenes que compartió su institución, lo mostraron sonriente y activo, participando en la primera parte de la práctica grupal antes de continuar con ejercicios específicos de rehabilitación.

El colombiano no disputa un partido oficial desde el 27 de agosto, cuando enfrentó al Benfica por los playoffs de la Champions League y debió salir en el minuto 65 por molestias. Desde entonces, su recuperación ha pasado por diferentes etapas: fisioterapia, trabajo físico controlado y ahora su progresiva reintegración al grupo.

¿Cuándo volverá a jugar Jhon Jáder Durán?

Aunque en Turquía se especuló con su reaparición el pasado fin de semana frente al Karagümrük, partido que terminó 2-1 a favor del Fenerbahçe, el cuerpo técnico prefirió esperar unos días más y tenerlo disponible en mejores condiciones para el duelo de Europa League ante el Stuttgart, este jueves 23 de octubre, desde las 11:45 a.m.

El regreso del colombiano llega en un momento clave para el club y para su propia carrera. Durán aterrizó en Estambul en julio de 2025, cedido en una operación cercana a los 35 millones de euros, con la promesa de ser uno de los grandes fichajes del mercado. Sin embargo, las lesiones le han impedido tener regularidad. Hasta ahora ha disputado seis encuentros con el equipo, en los que suma un gol y una asistencia. Un registro modesto para las expectativas que había generado su llegada.

En Estambul, la paciencia con el delantero es relativa. Los aficionados aún confían en su talento, pero desde la dirigencia hay dudas sobre si el club ejercerá la opción de compra definitiva. Según la prensa local, la cúpula de Fenerbahçe ya contempla reforzarse con otro delantero en el mercado de invierno si el colombiano no logra afianzarse. La presión, por tanto, no solo pasa por volver, sino por demostrar que puede ser determinante.

El partido ante el Stuttgart por la tercera jornada de la Europa League podría marcar su reaparición oficial. Un escenario ideal para reencontrarse con su mejor versión y empezar a justificar la confianza que el club depositó en él. Para Durán, esta es la oportunidad de recuperar protagonismo, consolidarse en el fútbol europeo y demostrar que su historia en el Fenerbahçe apenas está comenzando.

Si Fenerbahçe no renueva con Durán, ¿a dónde iría el colombiano?

Si el equipo turco no resuelve la opción de compra con el colombiano a finales de este año, Jhon Jáder Durán deberá volver al Al Nassr de Arabia Saudita, quien tiene sus derechos deportivos oficiales actualmente.

Aunque dada la reiterada ausencia de Durán en cancha, no hay ofertas oficiales recientes para ficharlo, aún se conserva la esperanza en que clubes como FC Barcelona, Manchester United, Chelsea y PSG, lo consideren como un buen fichaje. Pese a que estos clubes estuvieron realmente interesados tras su gran temporada en la Premier League con el Aston Villa, los últimos tiempos de Durán no han sido tan positivos.

No solo influye el hecho de su pérdida de ritmo en cancha, sino los escándalos, comentarios y polémicas que constantemente tiene entre la prensa nacional e internacional.

Tres meses tendrá Durán para reafirmar que es uno de los mejores volantes en Europa y recuperar su valor en el mercado.

