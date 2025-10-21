Así funciona Atlas, el buscador de OpenAI para competirle a Google

OpenAI, creador del ChatGPT, anunció este martes 21 de octubre el lanzamiento de su navegador de búsqueda “Atlas”, que aprovecha su popular modelo de inteligencia artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome.
“Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT”, declaró el director general de la compañía, Sam Altman, en una presentación transmitida en directo.
Este navegador, inicialmente disponible solo para el sistema operativo macOS de Apple, integra ChatGPT en una barra lateral, lo que permite a la IA generativa escanear la página web consultada y proporcionar ayuda contextual, sin tener que copiar y pegar entre pestañas.