Así funciona Atlas, el buscador de OpenAI para competirle a Google

OpenAI, creador del ChatGPT, anunció este martes 21 de octubre el lanzamiento de su navegador de búsqueda “Atlas”, que aprovecha su popular modelo de inteligencia artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome. “Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT”, declaró el director general de la compañía, Sam Altman, en una presentación transmitida en directo. Le puede interesar: Competencia dura para Chrome y Firefox: lanzan ChatGPT Atlas, navegador web con IA incorporada Este navegador, inicialmente disponible solo para el sistema operativo macOS de Apple, integra ChatGPT en una barra lateral, lo que permite a la IA generativa escanear la página web consultada y proporcionar ayuda contextual, sin tener que copiar y pegar entre pestañas.

ChatGPT Atlas también ofrece la posibilidad de dejar que el asistente de IA se encargue de la navegación, controle el cursor y realice acciones concretas como reservar un vuelo, rellenar un formulario o editar un documento. La mayoría de estas funciones son similares a las que se están instalando en navegadores de la competencia, como el Edge de Microsoft o el Comet de la start-up de IA Perplexity. Pero en este caso se implementan en torno al ChatGPT, el modelo de IA generativa más utilizado del mundo, con 800 millones de usuarios semanales, según OpenAI.

Lo que es “Atlas” según Altman

Altman y un equipo de ejecutivos mostraron un modo “agente” que permite que un chatbot realice búsquedas en nombre del usuario. Dijo que en esa modalidad ChatGPT utiliza el navegador web de forma independiente, y entrega lo que encuentra. “Tiene toda tu información y está navegando por la web”, explicó. “Puedes consultarlo o no, no es necesario, pero está usando internet por ti”.

Atlas estará disponible el martes en computadoras con el sistema operativo de Apple de forma gratuita, pero el modo agente solo lo estará para usuarios de las versiones pagas Plus o Pro de ChatGPT. “Queremos llevar esto a Windows y a dispositivos móviles lo más rápido posible”, enfatizó el cofundador de OpenAI, que, sin embargo, no proporcionó un cronograma. “Este proyecto está en sus primeras etapas”, adelantó.

Algunas funciones de Atlas demostradas en la transmisión parecían similares a características ya incorporadas en los navegadores de búsqueda de internet Google Chrome y Microsoft Edge.

Competencia creciente

Los rivales de OpenAI en la industria tecnológica como Amazon, Google, Meta, Microsoft y xAI de Elon Musk han estado invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de inteligencia artificial desde el lanzamiento exitoso de la primera versión de ChatGPT a finales de 2022.

OpenAI ha intensificado su competencia con Google, que respondió rápidamente con la incorporación de más funciones de IA en sus búsquedas y en toda su plataforma. Como muestra de las expectativas y de lo que está en juego, la difusión de un video por parte de OpenAI en el que se mostraban pestañas del nuevo navegador dos horas antes del anuncio, provocó una caída de más del 3% en las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google.

Atlas competirá directamente con Google Chrome y Microsoft Edge. FOTO: Getty