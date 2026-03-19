Jhon Arias marcó su primer gol con Palmeiras y otros colombianos brillan en el fútbol de Brasil, ¿quiénes son?

¿Será Brasil el mejor lugar para que Jhon Arias exhiba su mejor fútbol? El volante chocoano, así como otros compatriotas, vienen brillando en el fútbol de ese país. El Palmeiras, liderado por Arias y quien retornó a ese balompié tras su fugaz y discreto paso por el Wolverhampton de Inglaterra, le arrebató el liderato del Brasileirão 2026 al Sao Paulo al ganar el pasado miércoles en casa 2-1 al Botafogo y aprovecharse de la derrota 1-0 del tricolor paulista ante Atlético Mineiro, en partidos de la séptima fecha.

Un gol inicial de Allan y otro Arias en la segunda mitad, el primero que marca con el Verdão, le dieron los tres puntos al Palmeiras. Danilo, convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos de este mes de Brasil contra Francia y Croacia, redujo poco después para el Botafogo. El volante no quiso celebrar el gol y pidió perdón a su antigua afición. “El primer gol siempre es importante, marca, y ante un buen adversario como es Botafogo, un partido difícil. Al final, sufrimos algo más de lo que deberíamos por las condiciones del partido, pero estoy feliz porque logramos nuestro objetivo”, declaró Arias tras el partido. El colombiano, antes de partir a Inglaterra, era figura del Fluminense. Le recomendamos leer: En Brasil están “in love” de los colombianos: José Enamorado llegó y Cetré suena para gigante suramericano En Río de Janeiro, el Vasco da Gama, con Andrés Gómez en el banco y Marino Hinestroza y Carlos Cuesta en el banco, se llevó el derbi carioca contra el Fluminense, de Kevin Serna, por 3-2, tras remontarle dos goles en contra en el tramo final en el Maracaná.

El Flu, que de ganar hubiera igualado a puntos con Palmeiras y Sao Paulo, se adelantó con un tanto del uruguayo Agustín Canobbio antes del primer minuto y otro de Hércules en la segunda mitad. El portugués Nuno Moreira, el argentino Claudio Spinelli y Thiago Mendes, éste en el descuento, le dieron la victoria al Vasco, que de esta manera se aleja de los puesto de descenso. En la parte baja, el Inter de Porto Alegre dejó la última posición al lograr su primera victoria, por 2-1 contra el Santos de Neymar, que marcó de penalti el gol local. Ze Ivaldo, en propia portería, y el colombiano Johan Carbonero, en el descuento y tras reemplazar en el minuto 88 a Rafael Santos Borré, le dieron el triunfo al Inter y complican el futuro del argentino Juan Pablo Vojvoda en el banco del Peixe. Lea también: Conozca los 7 futbolistas colombianos festejaron títulos en Brasil el fin de semana

Cruzeiro, colista

El Cruzeiro, de Néiser Villarreal, sigue en crisis y pasó a ser el colista al perder 2-1 contra el Athletico Paranaense, que contó con la presencia de Juan Felipe Agurrire, Juan Portilla, Steven Mendoza y Kevin Viveros. Todavía sin técnico tras la destitución de Tite el domingo, el Cruzeiro vio cómo su rival se ponía 2-0 en el minuto 10 con un espectacular gol de Mendoza y otro de Viveros, de penalti. El colombiano Villarreal recortó para el elenco de Minas Gerais en la segunda mitad.

Este jueves, Flamengo, con Jorge Carrascal, se medirá a Remo, desde las 6:00 p.m. Siga leyendo: Jhon Arias se lució en la victoria de Palmeiras sobre Novorizontino, tuvo una calificación de 7.2 Bloque de preguntas y respuestas