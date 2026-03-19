Jhon Arias marcó su primer gol con Palmeiras y otros colombianos brillan en el fútbol de Brasil, ¿quiénes son?

¿Será Brasil el mejor lugar para que Jhon Arias exhiba su mejor fútbol? El volante chocoano, así como otros compatriotas, vienen brillando en el fútbol de ese país.
El Palmeiras, liderado por Arias y quien retornó a ese balompié tras su fugaz y discreto paso por el Wolverhampton de Inglaterra, le arrebató el liderato del Brasileirão 2026 al Sao Paulo al ganar el pasado miércoles en casa 2-1 al Botafogo y aprovecharse de la derrota 1-0 del tricolor paulista ante Atlético Mineiro, en partidos de la séptima fecha.