Suspenden decreto de Petro sobre traslado de afiliados a Nueva EPS

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que ordenaba el traslado masivo de afiliados de distintas EPS a la intervenida Nueva EPS en varias zonas del país.
El Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional en febrero pasado, pretendía implementar un modelo de aseguramiento en salud con un marcado enfoque territorial y poblacional. La medida cautelar responde a una demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana Katherine Miranda Peña.
La demandante argumentó que el “decreto vulneraba el derecho fundamental a la salud y la libre elección de los usuarios, al establecer reglas que limitarían el número de EPS operativas según el tamaño de los municipios”.