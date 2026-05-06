¿Va al aeropuerto José María Córdova? Ahora puede tomar bus directo desde un centro comercial de Medellín

Y es que con esta decisión, según Combuses, el objetivo es generar una mejor experiencia y más comodidad a todos los usuarios que deban dirigirse a la terminal aérea en el Oriente antioqueño , además de ser una alternativa fácil y segura de abordaje.

A partir del 1 de junio de este año, en el centro comercial San Diego de Medellín, sector Exposiciones, habrá un paradero de buses con destino al aeropuerto José María Córdova de Rionegro . Así lo anunció la empresa de transporte público Combuses, siendo este un acontecimiento inédito por ser la primera vez que en Colombia , una entidad de estas características, tiene operaciones al interior de un centro comercial.

Esta nueva conexión operará en ambos sentidos: de Medellín al José María Córdova y viceversa, con rutas por el Túnel de Oriente y la avenida Las Palmas en El Poblado. Se estima que la frecuencia de llegada y salida de vehículos será cada 5 minutos.

También se confirmó que el pasaje tendrá un costo de $20.000, y que el servicio estará disponible toda la semana las 24 horas del día.

Otra de las implementaciones que más llama la atención es la forma de pago. El pasaje se podrá cancelar con dinero en efectivo y la tarjeta Cívica del metro, siendo los medios más convencionales, pero a su vez se podrá hacer a través de códigos QR, tarjetas débito y crédito.

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A este nuevo paradero se suma el que ya tiene Combuses en la Terminal del Norte de Medellín, también con destino hacia el aeropuerto, que funciona diariamente desde las 4:00 a.m. hasta las 9:40 p.m.

Si bien es la primera vez en el país que una empresa de transporte intermunicipal tendrá un paradero al interior de un centro comercial, puede ser la vía de apertura a otras alianzas con estos sitios de esparcimiento, que permitan mejorar la experiencia de los viajeros y reducir los tiempos en los recorridos, sea hacia una terminal aérea u otro destino.