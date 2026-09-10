Jhon Arias, figura en ajustado triunfo de Palmeiras ante Liga de Quito

El Palmeiras logró en su casa una victoria por 1-0 ante Liga de Quito y dejó abierta una llave que se definirá a 2.850 metros de altitud, en un miércoles de cuartos de Copa Libertadores que tuvo empate 1-1 en duelo de colosos entre Estudiantes y Corinthians. Por Palmeiras, el jugador más destacado fue el colombiano Jhon Arias. El chocoano, con su insistencia al ataque, fue el dolor de cabeza para los defensores rivales. Además, mostró sacrificio defensivo en los 90 minutos de juego, y la plataforma de estadísticas SofaScore le dio una calificación de 9.6 puntos. El argentino Agustín Giay marcó en el minuto 26 el único gol del partido que Palmeiras jugó en su casa. No obstante, el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira fue incapaz de aumentar la ventaja y dejó a Liga de Quito con la moral en alto para la revancha. El arquero albo, Gonzalo Valle, fue quien se llevó los elogios en el cuadro visitante. El DT del Verdão destacó la poca contundencia que su equipo tuvo en ataque. “Podríamos haber hecho uno o dos goles más por el volumen que creamos”, lamentó. Lea: Video | Al ritmo del jogo bonito: La increíble jugada de Jhon Arias con Palmeiras vs. Santos que no terminó en gol Enfrente, el técnico del equipo ecuatoriano, el argentino Gustavo Álvarez, calificó de “buen partido” a sus dirigidos. “Pero vinimos a ganar, no a perder por poco”, analizó.

El duelo reeditó la semifinal de la Libertadores de 2025. Un año atrás, el Verdão perdió 3-0, aunque después pudo remontar con una goleada 4-0 en Sao Paulo. El ganador de esta serie jugará en semifinales con el triunfador de Fluminense-Platense.

Estudiantes-Corinthians, todo por definir

En La Plata, Estudiantes resignó un empate de local ante el poderoso Corinthians. Fiel a la historia de los dos equipos, el duelo fue intenso y se abrió cuando corrían apenas 3 minutos de partido. Alexis Castro anotó la apertura para el Pincha. Pero el Timão se recuperó con tanto de Kaio César a los 48’ y dejó a los argentinos, tetracampeones de la Libertadores, en una posición de riesgo para la vuelta en la capital paulista. Corinthians, campeón de la Libertadores en 2012, intentará hacerse fuerte de local y meterse en semis. Le puede interesar: Jhon Arias continúa con su solidaridad a Chocó: envió 30 toneladas más de insumos para los damnificados por el terremoto “Me gustó la postura del equipo durante todo el partido”, dijo el entrenador del Corinthians, Fernando Diniz. En filas de Estudiantes, el empate dejó sabor a poco. “Jugamos contra un gran equipo como Corinthians, que se cerró bien. Nos vamos con un resultado que no es el que queremos”, reconoció el portero de Estudiantes, el uruguayo Fernando Muslera. El ganador de esta llave enfrenta al vencedor del duelo que inicia este jueves entre Flamengo y Del Valle.

Platense al borde del nocaut

Fluminense venció el martes en Río de Janeiro por 2-0 a Platense y llegará a la revancha en Buenos Aires con el ánimo por las nubes. Hulk fue el hombre clave del campeón de la Libertadores de 2023. El delantero de 40 años asistió a Nonato, autor del 1-0 en el minuto 21 y anotó el segundo gol diez minutos después. El veterano atacante festejó su primer tanto con la camiseta del Flu en Libertadores. Con el Atlético Mineiro sumó 16 goles en Libertadores, pero se quedó a las puertas de levantar el título. “Él vino para hacer esto: ayudarnos en el momento de la definición”, dijo el técnico del Flu, Marcão. Platense, debutante sorpresa de la Libertadores, comprometió su futuro copero pero sigue sin perder la esperanza.

Flamengo ante el Matagigantes

El vigente campeón, Flamengo, visitará hoy a Independiente del Valle en Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Del Valle tiene claro que el Fla, plagado de estrellas, merece máxima atención. El entrenador de los ecuatorianos, el uruguayo Joaquín Papa, reconoce la dimensión del desafío y califica a la serie como “durísima”. Finalista de la Libertadores en 2016, Del Valle enfrentará a un Flamengo que se reforzó con el ecuatoriano Anthony Valencia y el habilidoso delantero argentino Joaquín Freitas, de 19 años y procedente de River Plate. El Flamengo, que ostenta la plantilla más estelar del continente, llega en alza gracias a una seguidilla de buenos resultados que le permitieron robarle la punta del Brasileirão al Palmeiras. Con Pedro y Samuel Lino, convocados por Carlo Ancelotti para disputar con Brasil amistosos ante Australia e India, el Fla intentará imponer su ataque y seguir en carrera rumbo a su quinto título en el máximo torneo continental de clubes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas