Video | ”¡Siempre el mismo cambio!”: Jarlan Barrera perdió la paciencia tras ser sustituido ante Junior

La noche del debut en los cuadrangulares dejó más que una derrota para el Deportivo Independiente Medellín. El 1-0 frente al Junior no solo frenó el impulso anímico del equipo, sino que desató una escena que rápidamente se volvió tema de conversación: el visible enojo de Jarlan Barrera al ser sustituido.

El volante samario, quien había tenido una de las opciones más claras del partido en el minuto 18 —un remate que careció de potencia y permitió la reacción del portero juniorista—, no ocultó su molestia cuando el técnico decidió cambiarlo por Léider Berrío. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto: Jarlan, ya sentado en el banco, renegando mientras soltaba la frase “Siempre el mismo cambio”, además estrelló dos veces una botella plástica contra el suelo. Un gesto que, más allá del calor del juego, dejó en evidencia su frustración.