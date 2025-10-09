“Te amo mi pai, ¿cómo te me vas a ir?”: así fue la conmovedora despedida de Jaminton Campaz a Miguel Ángel Russo

La noche del 16 de diciembre del 2023, en el estadio Único Madre Ciudades de Santiago del Estero, ciudad ubicada al norte de Argentina, el futbolista colombiano Jaminton Campaz le demostró al mundo el cariño que sentía por el técnico argentino Miguel Ángel Russo.
Rosario Central, cuadro en el que ambos trabajaban, acababa de proclamarse campeón de la Copa de la Liga de Argentina, tras vencer 1-0 a Platense. Russo hablaba para un canal de televisión con su habitual alegría y tranquilidad, cuando Campaz, con una gorra rosada en la cabeza, se le acercó para abrazarlo.