A menos de 150 días para el Mundial, James sigue sin equipo: ¿irá para MLS?

Falta 146 días para que inicie el Mundial de Norteamérica 2026 y el futuro de James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, es un enigma. El volante cucuteño, de 34 años, suma 61 días sin competir en el balompié profesional. La última vez que el jugador criollo sumó minutos de competencia fue el 18 de noviembre, en el amistoso contra Australia jugado en Nueva York.
Desde entonces su nombre ha aparecido vinculado con mucho equipos, pero no se ha concretado nada. Se ha dicho que Rodríguez interesó en equipos de la liga de México –donde jugó en 2025 con el Club León–, como Tigres de Monterrey y Pachuca. También han comentado que James le interesa a clubes de Argentina, Estados Unidos, Colombia.