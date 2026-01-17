A menos de 150 días para el Mundial, James sigue sin equipo: ¿irá para MLS?

Falta 146 días para que inicie el Mundial de Norteamérica 2026 y el futuro de James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, es un enigma. El volante cucuteño, de 34 años, suma 61 días sin competir en el balompié profesional. La última vez que el jugador criollo sumó minutos de competencia fue el 18 de noviembre, en el amistoso contra Australia jugado en Nueva York. Desde entonces su nombre ha aparecido vinculado con mucho equipos, pero no se ha concretado nada. Se ha dicho que Rodríguez interesó en equipos de la liga de México –donde jugó en 2025 con el Club León–, como Tigres de Monterrey y Pachuca. También han comentado que James le interesa a clubes de Argentina, Estados Unidos, Colombia.

En el país se sabe que Junior de Barranquilla, uno de los cuadros con mejores finanzas a nivel del fútbol local, ha demostrado su interés al jugador. Hace un año Fuad Char, máximo accionista del club, viajó a Medellín para intentar negociar con James un contrato para que fuera la figura del equipo. No lo concretaron. Las expectativas económicas del jugador estaban por encima del presupuesto de los atlanticenses. Sin embargo, en este mercado el equipo barranquillero habría preguntado por el futbolista. También se dice que Atlético Nacional consultó por los requerimientos del jugador, pero no los pudo suplir. El contrato de James Rodríguez con León de México incluía un pago de 5 millones de dólares por año. El futbolista, que no solo aporta en un club desde lo deportivo, sino que lo hace desde el marketing, la imagen, no reduciría sus exigencias para esta temporada.

James jugaría en el país del Mundial, el año del Mundial

No hay datos exactos de cuáles fueron las ganancias del León de México por la llegada de James Rodríguez en 2025. Sin embargo, se sabe que los abonos para el estadio Nou Camp de Guanajuato se agotaron en cuestión de días después de que se confirmó la firma del jugador criollo, que hizo una Copa América excepcional en 2024, con el cuadro esmeralda. Los equipos saben que James es una buena inversión. El jugador colombiano goza de buen nombre a nivel internacional: lo quieren las aficiones de equipos como Real Madrid y Bayern Múnich, donde brilló hace una década. Además, es uno de los líderes de equipos nacionales más reconocidos en el planeta y por eso su imagen apareció, por ejemplo, en el afiche de anuncio del Mundial.

Como si fuera poco, Rodríguez tiene 51,8 millones de seguidores en redes sociales, por lo que las marcas tienen visibilidad cuando lo patrocinan. De eso son conscientes en el fútbol estadounidense y, por eso, lo buscan para ser uno de los jugadores franquicia –representativos–, de la MLS en la que también juega Lionel Messi, Luis Suárez, entre otros deportistas.

La versión de una posible llegada de James Rodríguez al Austin FC, equipo de Texas que juega en la primera división del balompié estadounidense, tomó fuerza en los últimos días. Se dice que el equipo le ofrecería al jugador un salario de 5 millones de dólares por temporada y, además, no tendría “competencia” para ocupar el puesto de armador. Eso le daría a James la posibilidad de, por un lado, sumar los minutos necesarios para llegar con ritmo a la Copa del Mundo. Además, le permitiría conocer las canchas en las que se jugarán la mayor parte de los encuentros del torneo, aunque Colombia debutará en Ciudad de México y después jugará en Guadalajara. El único duelo de fase de grupos que tiene en Estados Unidos será en Miami. Portugal será el equipo que juegue en Texas.