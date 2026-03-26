¿James Rodríguez debe ser titular de Colombia ante Croacia, a pesar de no tener ritmo de competencia?

El presente de James Rodríguez en el fútbol no es el mejor. Aunque consiguió equipo, el 10 de la Selección Colombia no ha logrado ser titular con el Minessota United en la MLS y tan solo ha aparecido desde el banco en dos ocasiones, para ajustar 41 minutos de juego.
James ha ingresado desde el banco en los últimos dos juegos acumulando 27 minutos en la derrota 6-0 ante Vancouver Whitecaps, en la cual James ingresó cuando el partido ya estaba 5-0 en contra; y 14 minutos en el pasado encuentro contra Seattle Sounders, que terminó sin goles, pero en el cual el colombiano tuvo una calificación de 6.9, ya que generó dos opciones claras de gol (pase gol) a sus compañeros que fallaron en la ejecución de la jugada.