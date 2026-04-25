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Video | James Rodríguez estuvo cerca de marcar gol con Minnesota United ante Los Angeles, ¿cuántos juegos le quedan antes del Mundial?

El futbolista colombiano, de 34 años, se prepara para ser el “líder” de la Selección nacional en la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica entre junio y julio de este año.

  • El volante colombiano James Rodríguez no ha marcado goles con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos. Foto: Getty
    El volante colombiano James Rodríguez no ha marcado goles con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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No salió contento, pero se le veía tranquilo. En su primer partido siendo titular en la MLS con el Minnesota United, el volante colombiano James Rodríguez tuvo 61 minutos en la cancha del estadio de Minneapolis donde su equipo fue local contra Los Angeles FC.

Cuando el técnico Cameron Knowles lo reemplazó por Kyle Duncan, el jugador colombiano salió de la cancha caminando despacio, pero con el rostro en alto. Al llegar a la línea, chocó las palmas con sus compañeros también ingresaron Joaquín Pereyra y Tomás Chancalay, y después se fue hasta el banco de suplentes.

Ya ahí, a pesar de los 15 grados centígrados que hacían en la capital de Minnesota, donde por lo general el clima es frío, el capitán de la Selección Colombia se cambió de camiseta y se dispuso a ver el final del encuentro entre su club y los californianos, que terminó 0-1 en favor del elenco visitante gracias al gol del venezolano David Martínez cuando iban 9 minutos.

¿Cómo le fue a James Rodríguez contra Los Angeles FC?

Rodríguez, quien busca encontrar la regularidad suficiente para hacer un buen Mundial, tuvo una buena presentación contra Los Angeles. El futbolista colombiano hizo un primer tiempo. En los 45 minutos iniciales puso varios pases de gol que sus compañeros no pudieron definir. Además, pateó varias veces a la portería de su rival.

Una de ellas fue cuando iban 43 minutos. El “10” recibió una pelota fuera del área. Vio que tenía espacio para rematar de zurda antes de que los rivales lo marcaran. El cucuteño pateó con potencia, buscando el segundo palo del arquero del cuadro angelino.

El balón pasó muy cerca, pero no entró. No obstante, hubo pinceladas de la magia del jugador criollo.

En los minutos que jugó de la segunda parte, James no marcó diferencia. Por eso lo reemplazaron. También porque su cuerpo aún no está listo para jugar un encuentro completo. Este fue apenas el cuarto partido de Rodríguez con el Minnesota United en la MLS. En ellos suma poco más de 100 minutos –un juego y algo más–.

¿Cuántos partidos le quedan a James Rodríguez antes del Mundial?

A James, que tiene contrato con el Minnesota hasta el 30 de junio de este año, le restan seis encuentros con ese club para encontrar su mejor forma antes del Mundial. El próximo martes 28 de abril, el cuadro de Minneapolis viaja a San Jose, California, para enfrentarse a ese cuadro en la ronda de 16 de la Copa de Estados Unidos. James podría ser titular.

Después, el elenco del futbolista cafetero se medirá contra Columbus Crew (2 de mayo), Austrin FC (10 de mayo), Colorado FC (13 de mayo), New England Revolution (16 de mayo) y Real Salt Lake (23 de mayo) con Minnesota. Después de ese encuentro se unirá a la Selección Colombia para la Copa del Mundo que empieza el 11 de junio en Ciudad de México e irá hasta el 19 de julio.

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