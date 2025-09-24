James Rodríguez volvió con León: Gol, pase gol y palazo para el colombiano que fue figura en México

James Rodríguez fue la figura del Club León en el empate 2-2 ante Mazatlán, con gol, pase gol y un palazo que los aficionados felinos celebraron, por la calidad que presentó el colombiano en el campo.

El 10 de la Selección Colombia, que no había estado en los duelos anteriores, despejó las dudas, pues se hablaba de una posible lesión, pero con su regreso, volvió el buen juego en León, que hizo todo por quedarse con el triunfo, pero el travesaño superior del arco lo impidió, en un remate de media distancia de James que devolvió el palo.

