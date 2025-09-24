x

James Rodríguez volvió con León: Gol, pase gol y palazo para el colombiano que fue figura en México

León empató 2-2 con Mazatlán por la décima fecha de la Liga Mexicana.

  • El colombiano James Rodríguez celebra el tanto que marcó con Club León, de penal, en el empate 2-2 ante Mazatlán. FOTO TOMADA X @clubleonfc
    El colombiano James Rodríguez celebra el tanto que marcó con Club León, de penal, en el empate 2-2 ante Mazatlán. FOTO TOMADA X @clubleonfc
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 13 horas
bookmark

James Rodríguez fue la figura del Club León en el empate 2-2 ante Mazatlán, con gol, pase gol y un palazo que los aficionados felinos celebraron, por la calidad que presentó el colombiano en el campo.

El 10 de la Selección Colombia, que no había estado en los duelos anteriores, despejó las dudas, pues se hablaba de una posible lesión, pero con su regreso, volvió el buen juego en León, que hizo todo por quedarse con el triunfo, pero el travesaño superior del arco lo impidió, en un remate de media distancia de James que devolvió el palo.

También le puede interesar: La razón por la que James Rodríguez se habría negado a viajar con León para enfrentar a Tijuana

James Rodríguez marcó de penal en el tiempo de reposición del primer tiempo a los (45+2) y además, dio pase para un gol del panameño Ismael Díaz a los 45+5, que dejaba al local, parcialmente ganador en el primer tiempo.

Pero el uruguayo Ánderson Duarte, con dos goles a los 61 y 65 minutos, igualó por los Cañoneros del Mazatlán y a pesar del esfuerzo de León no pudo celebrar más tantos y por ello, solo sumaron un punto.

Con este empate, el León llegó a 12 puntos y es décimo en la tabla de posiciones, mientras que Mazatlán ocho unidades está en la casilla 14. Este viernes, a las 8:00 de la noche, León vuelve a jugar, esta vez como visitante ante Juárez.

“Estoy molesto por el resultado porque el partido era ganable desde el inicio”, comentó Eduardo Berizzo, entrenador argentino del León, quien recibió reclamos de la afición leonesa. “Es preocupante dejar ir un triunfo que tenías en la mano”, admitió.

