James Rodríguez publicó fotos entrenando pero sigue sin equipo; ¿dónde podría jugar?

Después de jugar el primer semestre de 2026 en el Minnesota United de la MLS, James Rodríguez no consiguió un nuevo equipo e incluso se desvinculó del conjunto estadounidense antes de llegar al final del contrato. El volante creativo fue titular con la selección Colombia en el Mundial donde no mostró su mejor nivel. El cucuteño de 35 años de edad tiene aún mucho fútbol para dar, no obstante, las constantes lesiones y el poco tiempo que dura en los equipos son dos ítems negativos a la hora de tener en cuenta a James para un proyecto a largo plazo. Se especulan muchos posibles destinos para el goleador del Mundial de Brasil 2014. Mientras esto sucede, Rodríguez reapareció en redes sociales con una publicación en Instagram. Las fotos del carrusel tienen que ver con momentos de su vida personal y un par de fotografías entrenando en el gimnasio. Lo que más llamó la atención fue el mensaje que puso: “Cada paso tiene un propósito! Siempre hay luz después de cada proceso”, escribió el “10”.

No es para nada algo novedoso esta dinámica en el capitán de la selección Colombia, pues este modo de negociar su próximo fichaje desde la sombra ha sido lo más común desde que dejó el Everton inglés en el 2021. Lo cierto es que el talento está vigente, la verdadera preocupación con James es su salud durante un curso anual. Hay que apuntar algo en cuanto a sus percances físicos: James suma 44 lesiones en su carrera. El “10” debutó en el 2006 con Envigado, pero estas constantes recaídas en cuanto a salud empezaron desde su segunda etapa en el Real Madrid en 2019. Si se analiza a las grandes figuras del fútbol mundial que juegan casi hasta los 40 o que superan esta barrera, como Cristiano Ronaldo, se reconoce la importancia de no sufrir lesiones crónicas para mantenerse en el más alto nivel.

¿A qué clubes le interesa James?

Después de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la prensa colombiana expresó un posible interés de la Lazio en el volante colombiano, sin embargo, esto fue rápidamente desmentido desde Italia. Lo cierto es que James sí estuvo en el radar, pero nunca se avanzó en ello. Ante todo, que un club de las 5 grandes ligas aún se fije en James es un buen indicio. Posteriormente, los diarios turcos hicieron público que el Corum FK, un club recién ascendido a la Superliga de Turquía, quería a Rodríguez para convertirlo en la estrella del equipo. Corum empató en el primer partido del torneo contra Galatasaray en una buena presentación. El fichaje de James con los otomanos no parece viable. América de México, el club más laureado del fútbol manito, también sondeó al colombiano. Durante el Mundial, las “Águilas” se acercaron al entorno del jugador, principalmente por el buen nivel que mostró en el León de México hace un par de temporadas. Tampoco se avanzó mucho en esta negociación. Serbia es uno de los países más pasionales por el fútbol y el baloncesto. La escuadra más grande de ese país, Estrella Roja de Belgrado, quiso contar con Rodríguez. Aún aparece como uno de sus pretendientes. Marketing es una palabra clave en las oficinas de Corinthians en cada mercado de pases. El “Timao” tiene interés en James, para juntarle con otras dos figuras mediáticas como Memphis Depay y Jesse Lingard. Por nivel y actualidad del jugador, además de la cercanía con su país, el Brasileirao sería una liga ideal para el cafetero. Por último, según Transfermarkt, el Melbourne de Australia puso una fichita por James. El segundo equipo con más títulos de la liga australiana quiere contar con el cucuteño. Lea también: Richard Ríos tiene dos destinos: ¿Beşiktaş o Al Ittihad? Esto se sabe sobre su futuro