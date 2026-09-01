Ofensiva de seguridad en Barranquilla: Gobierno reportó 39 capturas y reducción del 58 % en homicidios en una semana

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha insistido en reforzar la ofensiva contra la inseguridad en todo el país. Sin embargo, ha puesto especial atención en Barranquilla, ciudad en la que además estableció la “sede alterna” de la Presidencia.
Justamente, a través de un mensaje en su cuenta de X, informó los resultados de una serie de operativos de seguridad ejecutados por la Policía en la capital del Atlántico, en el marco de instrucciones directas impartidas por el mandatario para intensificar la lucha contra la criminalidad allí.
Según el reporte que ofreció el jefe de Estado, entre el 22 y el 31 de agosto realizaron siete operaciones y 22 allanamientos que dejaron un saldo de 39 capturas, entre ellas la de cuatro cabecillas de estructuras criminales que operan en la región, entre las que mencionó a ‘Los Costeños’, el Clan del Golfo, ‘Los Pepes’ y ‘Los Porteños’.