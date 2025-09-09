x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El rey de las asistencias: James Rodríguez igualó a Alexis Sánchez y dejó atrás a Messi y a Suárez

Con un pase perfecto a Yerry Mina, James Rodríguez superó a Messi y se convirtió en el tercer máximo asistente en la historia de las Eliminatorias sudamericanas.

  • James Rodríguez, junto al técnico de Venezuela, Fernando Batista. FOTO GETTY
    James Rodríguez, junto al técnico de Venezuela, Fernando Batista. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

09 de septiembre de 2025
bookmark

La Selección Colombia vivió una noche para recordar en su visita a Venezuela tras golear 6-3 a los patriotas. Pero no solo fue el gol de Yerry Mina el que permitió el empate cuando el partido estaba 1-0 a favor de los venezolanos, sino también un nuevo registro que consolida la grandeza de James Rodríguez en el continente. El capitán cafetero, con la precisión que lo caracteriza, ejecutó un tiro de esquina milimétrico que terminó en el cabezazo del defensor para el empate parcial. Una jugada que valió oro y que, además, lo instaló en la historia.

Con esa asistencia, James alcanzó las 14 en Eliminatorias Sudamericanas, superando a dos gigantes como Lionel Messi y Luis Suárez, ambos con 13. Luego volvió a asistir en uno de los goles de Luis Suárez para llegar a 15 y ahora solo Neymar, con 19, lo supera, ya que quedó igualado con Alexis Sánchez (15). Un logro que refleja su vigencia y su capacidad para reinventarse cada vez que se pone la camiseta amarilla.

El volante cucuteño no solo suma estadísticas, sino que reafirma su rol como referente indiscutible de la Tricolor. Cada balón que pasa por sus pies se transforma en posibilidad, en ilusión, en esperanza de gol. A lo largo de su carrera, James ha demostrado que su visión y talento no entienden de edades ni de etapas: siempre aparece en los momentos importantes de la Selección.

Hoy, Colombia celebra más que un récord. Celebra a un jugador que sigue escribiendo capítulos inolvidables en la historia del fútbol nacional, y que, con su zurda privilegiada, se mantiene como uno de los grandes arquitectos del camino hacia el próximo Mundial.

Temas recomendados

Selección Colombia
Selección Venezuela
Eliminatorias Mundial 2026
Frontera con Venezuela
James Rodríguez
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida