James entrenaría con Nacional, pero no para quedarse: este es el jugador que sí está cerca del Verde

Mientras James Rodríguez continúa sin definir su futuro profesional, los rumores en el entorno del fútbol colombiano no se detienen. En los últimos días, diversas versiones han asegurado que el volante estaría en conversaciones con Atlético Nacional; sin embargo, la realidad dista bastante de esas especulaciones. Desde la dirigencia del club verdolaga no contemplan la posibilidad de contratar a James Rodríguez. Las razones son claras: en primer lugar, los altos costos salariales del jugador están fuera del alcance de la institución; y en segundo lugar, Nacional considera que esa zona del campo está suficientemente cubierta. Actualmente, el equipo cuenta con alternativas como Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, José Bauzá y el venezolano Eduard Bello, quien además de desempeñarse como extremo, puede jugar detrás del nueve, brindando variantes tácticas al entrenador.

Lo que sí es cierto es que James Rodríguez entrenaría en el Centro de Alto Rendimiento de Atlético Nacional mientras define su próximo destino. Esta decisión responde únicamente a la posibilidad de mantener su estado físico y ritmo competitivo, aprovechando las instalaciones del club antioqueño. No obstante, esto no implica que exista una negociación en curso ni una oferta formal por parte de Nacional. En paralelo, el conjunto verde sí trabaja activamente en la búsqueda de un nuevo delantero. El nombre que aparece con más fuerza es el del argentino Gastón Nicolás Verón, atacante de 24 años que encaja en el perfil de juego físico y dinámico que suele proponer el equipo paisa. Con una estatura de 1,84 metros, Verón se destaca por su capacidad para jugar de espaldas al arco, pivotear y su potencia dentro del área rival. El delantero viene de una temporada con importante continuidad en la Primera División de Argentina. Durante el 2025, defendiendo la camiseta del “Ferroviario”, disputó 37 partidos y marcó 10 goles, cifras que respaldan su posible llegada al fútbol colombiano.

Formado en Argentinos Juniors desde los 11 años, Verón tuvo un crecimiento constante en las divisiones menores del club. En 2017 se consagró campeón con la séptima división y, un año más tarde, firmó su primer contrato profesional. Su debut en Primera División se produjo el 28 de enero frente a San Martín de San Juan, y meses después celebró su primer gol como profesional ante Lanús.