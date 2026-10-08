Iker Casillas está en Bogotá; el exarquero español hará parte de un evento que reúne fútbol, streaming y juegos de azar

Cuando se habla de Iker Casillas, se viene a la mente del futbolero aquel guardameta que ganó todo lo que pudo jugar en su carrera. El español que lideró a su selección a levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 o el mítico capitán del Real Madrid en aquella décima Champions League que ganaron los blancos en Lisboa 2014. Ahora, esa figura del fútbol mundial se encuentra en Colombia, específicamente en Bogotá, para hacer parte de un evento que reúne al fútbol, streaming y entretenimiento en un solo lugar.

¿Qué es “El Elegido” de Stake?

El Centro Técnico Helistar, ubicado en la zona de Guaymaral, en Bogotá, será el lugar donde se llevará a cabo “El Elegido”, una competición de la casa de apuestas Stake y que cuenta con el apoyo de varias figuras públicas colombianas, principalmente de esas estrellas de las redes sociales y del mundo de los en vivo. Con Stake, Iker Casillas ya viajó a varios países; incluso vino a hacer el mismo evento hace unos días en Perú. Entérese: Westcol compró un robot humanoide de $330 millones, lo que cuesta más de un apartamento VIS en Medellín Ahora, el portero multicampeón aterriza en la capital de la República para hacer su aparición en la jornada que tendrá de todo un poco. La dinámica del evento consiste en ir superando distintos escollos, en los cuales los participantes tendrán que demostrar su fortaleza en la parte física que el balompié requiere, además de incluir sus destrezas con el balón para continuar con un juego de casino tipo “Crash”, en el cual la empresa patrocinadora es fuerte.

La realización del evento generó expectativa en aquellos amantes del mundo de los streams y el planeta futbolero. Los reconocidos influencers colombianos, Westcol y El Muñe, serán los encargados de retransmitir toda la competición a través de sus distintas plataformas. Desde Kick, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok y más lugares en internet se podrán seguir estas muestras de talento que darán personajes de las redes sociales colombianas acompañados por fanáticos e incluso por exfutbolistas como Jorge Bermúdez y Andrés Cadavid.

Tras atravesar las pruebas preliminares, llega la de oro. Ese examen final es nada más y nada menos que una tanda de penales contra Iker Casillas. Los cobros desde los once pasos eran una de las especialidades del exarquero ibérico cuando atajaba con el Real Madrid, Porto o la selección de España. Su fortaleza mental y gran agilidad para llegar a disparos bien cobrados, siendo un arquero de talla mediana, eran de admirar. Después de pasar la tanda de penales, Casillas, como cara de Stake, entregará los distintos premios a los ganadores, los cuales vienen desde kits de ropa del evento firmada por el mismo exguardavallas español hasta premios válidos por 5 millones de pesos y una experiencia VIP en la final de la Copa Sudamericana que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en el nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Otras figuras como João Félix pasaron por el país este año, sin embargo, el delantero portugués estuvo de vacaciones por Medellín. En enero vinieron Lionel Andrés Messi y Luis Suárez con el Inter de Miami para enfrentar a Atlético Nacional en un partido amistoso. Lea también: ¡En Italia lo quieren! Cristiano Ronaldo entrará en el Salón de la Fama de la Juventus

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