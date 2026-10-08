Iker Casillas está en Bogotá; el exarquero español hará parte de un evento que reúne fútbol, streaming y juegos de azar

Cuando se habla de Iker Casillas, se viene a la mente del futbolero aquel guardameta que ganó todo lo que pudo jugar en su carrera. El español que lideró a su selección a levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 o el mítico capitán del Real Madrid en aquella décima Champions League que ganaron los blancos en Lisboa 2014. Ahora, esa figura del fútbol mundial se encuentra en Colombia, específicamente en Bogotá, para hacer parte de un evento que reúne al fútbol, streaming y entretenimiento en un solo lugar.
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