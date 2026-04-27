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Hora y dónde ver Colombia ante Chile por el Suramericano Sub 17 femenina en Paraguay

Las dirigidas por Carlos Paniagua igualaron en el debut ante Argentina, que es líder del Grupo A.

  • La jugadora Eidy Ruiz marcó para Colombia en el empate ante Argentina, en el debut de la tricolor en el Sudamericano Sub 17 en Paraguay. FOTO CORTESÍA FCF
    La jugadora Eidy Ruiz marcó para Colombia en el empate ante Argentina, en el debut de la tricolor en el Sudamericano Sub 17 en Paraguay. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Después del empate 1-1 en el debut ante Argentina, la Selección Colombia femenina Sub-17 se enfrenta este martes a Chile por la tercera fecha del Suramericano que se disputa en Paraguay. El equipo dirigido por el antioqueño Carlos Paniagua saltará a la cancha a partir de las 6:00 p.m., con la ilusión de sumar de a tres, aunque frente tendrá a un rival fortalecido que viene de golear 8-1 a Bolivia.

Actualmente, Colombia ocupa la cuarta casilla del Grupo A, zona liderada por Argentina con cuatro unidades, seguida por Chile y Paraguay con tres puntos cada uno. Las “cafeteras” suman un punto, mientras que Bolivia cierra la tabla sin unidades y con una diferencia de gol de -8.

El duelo entre Colombia y Chile será este martes, a las 6:00 de la tarde y se podrá ver en el país a través de www.golcaracol.com, Ditu, RCN HD2, App Canal RCN y Caracol HD2.

“El debut fue difícil; nos medimos ante uno de los favoritos que venía de ganar en la primera jornada. Las jugadoras mostraron actitud y siempre fueron en busca del arco rival. Lastimosamente nos anotaron primero, pero las chicas no bajaron los brazos y logramos el empate ante un gran rival”, comentó el asistente técnico Michael Flórez.

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El cuerpo técnico resaltó la capacidad de reacción del equipo, que en el segundo tiempo estuvo cerca de llevarse la victoria.

Por su parte, la jugadora Eidy Rodríguez, ficha del Deportivo Cali y autora del gol del empate, sostuvo que la consigna del grupo es corregir errores y no desistir en el objetivo de darle alegrías al país y a sus familias. En la misma jornada del Grupo A, se llevará a cabo el duelo entre Argentina y Bolivia.

Mientras tanto, en el Grupo B, el liderato es compartido por Uruguay, Brasil y Ecuador con tres puntos cada uno, dejando a Venezuela y Perú en el fondo sin sumar.

Cabe recordar que este certamen otorga cuatro cupos para el Mundial de Marruecos, que se celebrará a finales del presente año.

A la fase final del Suramericano clasificarán las tres mejores selecciones de cada grupo. Colombia llega con un palmarés de respeto: campeona en 2008 y cuatro veces subcampeona (2013, 2018, 2022 y 2024). Además, ostenta el histórico subtítulo mundial de la categoría alcanzado en India 2022, el logro más importante del fútbol colombiano a nivel global.

Recientemente, en la rama masculina, el equipo colombiano sub-17 obtuvo el título, también el Paraguay, tras vencer en la final al seleccionado de Argentina y alcanzó casilla para el Mundial de Qatar.

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